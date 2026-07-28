تحركات جديدة لإنهاء أزمة الكهرباء.. «الأعلى للدولة» يطالب بتسريع الحلول

عقد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة المهندس حسن حبيب، الاثنين 27 يوليو، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، إلى جانب عدد من أعيان وحكماء مناطق أم الأرانب والقطرون ومرزق، بحضور مدير إدارة الخدمات بالشركة العامة للكهرباء المهندس محمد الأسود، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وناقش الاجتماع أزمة الكهرباء بشكل عام، مع التركيز على أوضاع الشبكة الكهربائية في الجنوب الليبي، وبحث الإجراءات والحلول العاجلة التي يمكن أن تسهم في الحد من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض المشاركون المشاريع المتوقفة المرتبطة بتطوير وتعزيز البنية التحتية الكهربائية في مناطق الجنوب، بما يشمل محطات التوليد والتحويل، مؤكدين أهمية استئناف تنفيذ هذه المشاريع واستكمالها خلال الفترة المقبلة.

وشدد المجتمعون على ضرورة تسريع العمل لتحسين شبكات الكهرباء وتطوير خدمات الطاقة في مناطق الجنوب الليبي، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وضمان استقرار الإمدادات الكهربائية.

وتواجه مناطق الجنوب الليبي تحديات مرتبطة باستقرار الشبكة الكهربائية، من بينها محدودية البنية التحتية وتأخر استكمال عدد من المشاريع التطويرية، الأمر الذي دفع الجهات الرسمية والمحلية إلى عقد اجتماعات متواصلة لبحث حلول عاجلة وخطط طويلة الأمد لتعزيز قدرة الشبكة وتحسين مستوى الخدمة.