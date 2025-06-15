تحركات جويّة متباينة بالمنطقة.. لبنان والأردن تستأنفان الطيران والعراق وسوريا تغلقان الأجواء

مع تصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران، شهدت دول عربية وإقليمية إجراءات متفاوتة بشأن حركة الملاحة الجوية في المنطقة، حيث قررت بعض الدول إعادة فتح أجوائها تدريجيًا، بينما أبقت دول أخرى على إغلاقها حفاظًا على سلامة الطيران.

حيث أعاد لبنان فتح أجوائه أمام الحركة الجوية بشكل طبيعي صباح اليوم الأحد بعد تقييم دقيق للأوضاع من قبل خلية أزمة مطار بيروت الدولي، وكان المطار قد أغلق لفترة مؤقتة من منتصف الليل حتى السادسة صباحًا، مع اشتراط الحصول على موافقة استثنائية لأي رحلة خلال تلك الفترة.

وفي الأردن، قررت هيئة تنظيم الطيران المدني إعادة فتح المجال الجوي للمملكة عند الساعة 4:10 فجراً، بعد مراجعة مستمرة لمخاطر الأجواء، ما يعكس تقييماً إيجابياً للأوضاع الأمنية.

على الجانب الآخر، العراق مدد إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران المدني حتى السابعة مساء الأحد، مع استثناء جزئي لمطار البصرة الدولي الذي يسمح بتسيير الرحلات خلال ساعات النهار فقط.

أما سوريا فقد أبقت على إيقاف جميع رحلاتها الجوية حتى إشعار آخر، مع تأكيد الهيئة العامة للطيران المدني على إغلاق المجال الجوي السوري مؤقتًا حتى الساعة الثامنة صباح غدٍ الاثنين، مع توصيات للمسافرين بمتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

في المقابل، إسرائيل أغلقت مطار بن غوريون الدولي أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، وأعلنت بقاء الإغلاق حتى إشعار آخر، وسط مخاوف من استهداف محتمل لطائراتها في سياق التصعيد العسكري الجاري، كذلك، نقلت شركات الطيران الإسرائيلية أساطيلها خارج البلاد كإجراء احترازي.

يأتي هذا الإغلاق في إطار حملة عسكرية إسرائيلية واسعة، أطلقت عليها “الأسد الصاعد”، استهدفت خلالها منشآت نووية وقواعد عسكرية إيرانية، ردًا على الهجمات المتبادلة بين الطرفين، وسط استمرار إطلاق إيران عمليات عسكرية مضادة منها عملية “الوعد الصادق 3”.