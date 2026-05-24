تحركات حكومية لضبط «أسعار السلع».. زيارة ميدانية لمصنع أسماك ليبيا

أجرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية زيارة ميدانية إلى مصنع “أسماك ليبيا” ببلدية الخمس، في إطار جهودها الرامية إلى متابعة أوضاع السوق وتنفيذ خطة تنظيم السوق وتصحيح الأسعار، وفق ما أعلنته الوزارة.

وشارك في الزيارة مدير إدارة التجارة الخارجية، ونائب مدير إدارة التجارة الداخلية، ومدير مكتب الأمن الغذائي بالوزارة، حيث اطلعوا على نشاط المصنع ومستوى توفر المنتجات وآليات توزيعها داخل الأسواق، إضافة إلى متابعة مستوى تخفيض الأسعار ومدى الالتزام بالأسعار المعتمدة.

وتفقد مسؤولو الوزارة خلال الجولة آلية العمل داخل المصنع، إلى جانب متابعة مستويات الإنتاج والتوزيع، في إطار خطة تستهدف دعم استقرار السوق وتعزيز انسياب السلع والمنتجات للمواطنين بصورة منتظمة.

وأكدت الوزارة أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تنفذها على عدد من المصانع والشركات الوطنية، بهدف دعم دور القطاع الخاص في توفير السلع والمنتجات، والمساهمة في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق ودعم إجراءات تصحيح الأسعار داخل مختلف البلديات.

وشددت الوزارة خلال الزيارة على أهمية تنظيم آلية عمل الوكلاء والمعتمدين التابعين للمصنع، والعمل على ضمان توفير المنتجات بالأسعار المعتمدة من المصنع داخل الأسواق، بما يساهم في استقرار الأسعار ووصول المنتجات إلى المستهلكين بشكل عادل ومنظم.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود حكومية متواصلة لمراقبة الأسواق المحلية وتعزيز الرقابة على الأسعار، في ظل توجهات تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار السوق وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين.