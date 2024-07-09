تحركات سياسية في السودان.. فهل تنجح بوقف الحرب؟

في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في السودان، وصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى مدينة بورتسودان.

وذكرت وكالة أنباء السودان “سونا”، أن “أحمد” وصل مطار بورتسودان في زيارة رسمية، يجري خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان”.

وكان نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، وصل في وقت سابق، إلى بورتسودان، في أول زيارة لمسؤول سعودي إلى البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل 2023.

يذكر أنه ومع اندلاع المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، طرحت السعودية مبادرة لإيقاف الحرب، إذ وقّع الطرفان في 11 مايو 2023، بمدينة جدة، اتفاقا ينص على “حماية المدنيين، والامتناع عن استخدام المرافق العامة والخاصة لأغراض عسكرية”، لكن لم يتم تنفيذ الاتفاق، إذ يتهم كل طرف الآخر بخرقه، في حين فشلت دعوات ومطالبات دولية وإقليمية في إعادة الطرفين إلى منبر جدة.

وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف، بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في “الجنينة” عاصمة ولاية غرب دارفور، فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى 150 ألفا، وفقا للمبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، كذلك، سجل السودان قرابة 10 ملايين نازح داخل البلاد وخارجها منذ اندلاع المعارك.