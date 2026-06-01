تحركات صارمة لوقف «الهجرة غير الشرعية» وتعزيز أمن الحدود

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، اجتماعًا مع رئيس لجنة المالية والموازنة والتخطيط بمجلس النواب عمر تنتوش، بمقر ديوان الهيئة في طرابلس، لبحث تداعيات ملفي الهجرة غير الشرعية والمحروقات، ومتابعة التطورات المرتبطة بهما على المستويين الأمني والاقتصادي.

وتناول الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الجانبان أن الظاهرة تمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا متناميًا، مع التشديد على رفض أي محاولات تستهدف توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز أمن الحدود، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، والتصدي لأي ترتيبات أو سياسات تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي جديد يمس الهوية الوطنية أو يثقل كاهل الدولة بأعباء إضافية.

كما ناقش الاجتماع مستجدات ملف المحروقات، ومؤشرات الإنفاق والاستهلاك، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز الرقابة على منظومة توزيع الوقود، والحد من الهدر والتهريب، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يضمن استقرار الإنتاج واستدامة الإمدادات.

وشدد الجانبان على ضرورة رفع كفاءة الرقابة المالية والإدارية على هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أهمية ضبط آليات التوزيع ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار السوق المحلي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الرقابة الإدارية ومجلس النواب والجهات المختصة، من أجل حماية الموارد الوطنية، وصون الأمن القومي، ومتابعة الملفات ذات الأولوية بما يخدم المصلحة العامة.