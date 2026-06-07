تحركات عاجلة لضمان استقرار «الشبكة الكهربائية» وتفادي الانقطاعات

بناءً على تعليمات رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عقد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف إمدادات محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي ووقود الديزل والزيت الثقيل، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف.

وتناول الاجتماع مناقشة الأوضاع الحالية لإمدادات الوقود والغاز لمحطات التوليد، إلى جانب بحث العراقيل التي قد تؤثر على انتظام الإمدادات، ووضع آليات عاجلة لمعالجتها بما يضمن استمرار تشغيل المحطات بكفاءة عالية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فترات الذروة.

كما ركز الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، بهدف تأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود والغاز بشكل منتظم، بما يدعم استقرار الشبكة الكهربائية في مختلف المناطق ويحد من احتمالات الانقطاع.

وشدد الحاضرون على ضرورة رفع مستوى الجاهزية التشغيلية وتكثيف التعاون بين الجهات المعنية لضمان استدامة الإمدادات خلال موسم الصيف، في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، ومدير عام الشركة العامة للكهرباء عبد الله حمودة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق، إلى جانب عدد من مديري الإدارات في المؤسسة والشركة، حيث جرى التأكيد على مواصلة العمل المشترك بين جميع الأطراف لضمان استقرار منظومة الكهرباء.