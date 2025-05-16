تحركات للسلام في إسطنبول.. وروسيا تُسقط ثالث مقاتلة إف-16 أوكرانية بصاروخ دقيق

أعلن سلاح الجو الأوكراني فقدان طائرة مقاتلة من طراز “إف-16” صباح اليوم الجمعة، إثر “وضع غير اعتيادي” على متنها، وتمكن الطيار من تفعيل مقعد القذف والهروب بسلام.

,جاء في بيان رسمي نشر على تطبيق “تلغرام” أن الطيار أبعد الطائرة عن المناطق السكنية قبل القفز منها، مشيرًا إلى أن الحادثة ليست طبيعية.

وتُعد هذه ثالث مقاتلة أميركية من طراز “إف-16” تسقط في أوكرانيا منذ استلام القوات الأوكرانية لهذا النوع من الطائرات العام الماضي.

ووفقًا لمصادر حكومية أوكرانية، نقلت عنها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أسقطت صواريخ روسية الطائرة فوق منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل الطيار الأوكراني.

وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وفاة الكابتن بافلو إيفانوف، الطيار الذي كان يقود المقاتلة خلال مهمة قتالية يوم السبت، معربًا عن تعازيه لأسرته.

هذا وأشار الجيش الأوكراني إلى انقطاع الاتصال مع الطائرة أثناء صدها لهجوم روسي، وسط تضارب في الروايات حول ظروف الحادث.

على خلفية هذه التطورات، أعلن زيلينسكي إقالة قائد سلاح الجو الأوكراني، ميكولا أوليشوك، في خطوة تعتبر رد فعل على سلسلة الحوادث الأخيرة التي تسببت في خسارة الطائرات والطيارين.

في السياق ذاته، تُعقد اليوم الجمعة في إسطنبول جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية، وسط غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد تأجيل الاجتماع من اليوم السابق.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن تركيا ستشارك في اجتماعين ثلاثيين في إسطنبول اليوم، ضمن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ويتضمن البرنامج اجتماعًا بين مسؤولين أتراك وأميركيين وأوكرانيين صباحًا، يليه محادثات بين الوفود التركية والروسية والأوكرانية.

ويرأس الوفد الروسي مستشار الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، فيما يمثل أوكرانيا وزير الدفاع رستم أوميروف، بحضور مسؤولين أميركيين من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو.

وتركز المناقشات على التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا، مع بحث القضايا الإنسانية على طاولة المفاوضات. ويعتبر هذا أول اجتماع مباشر بين الطرفين منذ ثلاث سنوات بحضور ممثلين أتراك.

ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضور المحادثات احتجاجًا على رفض بوتين المشاركة، فيما رفضت وزارة الخارجية الروسية الانتقادات بشأن إرسال موسكو وفدًا من الصف الثاني فقط.

وتُعد هذه الجولة جزءًا من الجهود المستمرة لتحقيق “سلام عادل ودائم” في المنطقة، رغم سرية التوجيهات المحددة للوفد الأوكراني.