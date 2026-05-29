تحرك أمريكي فرنسي جديد لإحياء «المسار السياسي» الليبي

أجرت الولايات المتحدة الأمريكية انخراطًا دبلوماسيًا جديدًا في مسار البحث عن إطلاق عملية سياسية شاملة في ليبيا، في إطار تحركات دولية متسارعة تهدف إلى إعادة إحياء المسار السياسي المتعثر وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي الممتدة منذ سنوات.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، عقد لقاءً مع مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية، ضمن مباحثات ثنائية ركزت على تنسيق الجهود الدولية لدعم مسار سياسي ليبي شامل يقوده الليبيون أنفسهم برؤية وطنية خالصة، بما يضمن إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات السيادية المستقلة للدولة الليبية، وفق موقع المشهد.

وشددت المباحثات على ضرورة العمل المشترك بين واشنطن وباريس لدعم خارطة الطريق الأممية المعتمدة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتبارها الإطار المرجعي للتسوية السياسية، مع الدفع نحو توافق وطني يمهّد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المؤجلة.

وتأتي هذه التحركات في سياق دولي وإقليمي مكثف يهدف إلى إعادة بناء أرضية سياسية مشتركة بين الأطراف الليبية الفاعلة، وسط محاولات مستمرة لتقريب وجهات النظر وتهيئة بيئة سياسية مستقرة تفتح الطريق أمام حل شامل للأزمة الليبية.

