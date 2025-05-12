تحرك أمني وقضائي موسع لكشف مصير النائب المختطف «إبراهيم الدرسي»

عُقد بمكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي اجتماع أمني وقضائي رفيع المستوى لبحث ملابسات اختطاف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، بحضور النائب العام الصديق الصور، ووزير الداخلية بالحكومة المكلفة عصام أبوزريبة، والمحامي العام بنغازي آدم العريبي، ورؤساء أجهزة الأمن الداخلي والبحث الجنائي والمباحث الجنائية في بنغازي.

واستعرض المجتمعون المعطيات الأولية التي أفرزتها الأجهزة الأمنية حول حادثة الاختطاف الغامضة، وتدارسوا تطورات الأوضاع الأمنية في المناطق الشرقية والجنوبية، وجهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط عمليات التهريب.

وأكد وزير الداخلية على دعم وزارته الكامل للتحقيقات، موضحًا أن كل الإمكانيات مُتاحة لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، مشددًا على أن أمن الوطن وممثلي الشعب خط أحمر.

من جانبه، أشاد النائب العام بالتنسيق الوثيق بين النيابة والأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن القانون سيأخذ مجراه لضمان محاسبة المتورطين وتحقيق العدالة.