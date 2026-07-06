تحرك إماراتي ضخم يعيد تشكيل «تجارة الغاز» في العالم

أعلنت شركة “أدنوك” الإماراتية عن إطلاق منصة دولية متكاملة لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم خريطة حضورها في أسواق الطاقة العالمية وتعزيز مرونة عملياتها التشغيلية والتجارية.

وتنطلق المنصة الجديدة من سوق أبوظبي العالمي، حيث تجمع بين الأنشطة التسويقية لكل من “أدنوك للغاز” و“XRG”، ضمن إطار موحد يربط بين الإنتاج والتسويق وإدارة الشحنات على مستوى عالمي.

وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع خيارات الشحن وتعزيز قدرة الشركة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب دعم نمو محفظة أعمال “أدنوك” في هذا القطاع الحيوي، بما يشمل مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والتوسع الدولي لشركة “XRG” في مجالات الغاز والبنية التحتية.

وتعتمد المنصة الجديدة على خبرة تمتد لأكثر من خمسة عقود من جانب “أدنوك” كمورد موثوق للطاقة، ما يمنحها قاعدة صلبة لتوسيع نفوذها في أسواق الغاز العالمية، في وقت يشهد فيه القطاع تحولات متسارعة مرتبطة بأمن الطاقة والتحول نحو مصادر أكثر استقراراً.

وحددت “أدنوك” هدفاً طموحاً يتمثل في تسويق 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035، ما يضع المنصة في موقع متقدم ضمن أكبر اللاعبين العالميين في هذا المجال، ويعزز دور أبوظبي كمركز محوري لتجارة وتداول الطاقة.

وفي إطار الهيكلة الجديدة، تم تعيين راشد خلفان المزروعي رئيساً لتسويق وتطوير مصادر توريد الغاز الطبيعي المسال، ليتولى الإشراف على عمليات التسويق وإدارة محفظة الغاز لكل من “XRG” و“أدنوك للغاز”، بالتعاون مع “أدنوك التجارية” التي ستواصل إدارة أنشطة التداول دون تغيير في العلاقة التشغيلية مع العملاء.

كما ستستفيد المنصة من شبكة “XRG” المتنامية في مجال الغاز الطبيعي المسال، المدعومة بمكاتب ومراكز تشغيل في أبوظبي ولندن، ما يعزز القدرة على الوصول إلى أسواق متعددة وربط مصادر الإمداد بالطلب العالمي بشكل أكثر كفاءة.

وتؤكد “أدنوك” أن أعمال التسويق طويلة الأمد ستُدمج ضمن المنصة الجديدة، في حين يستمر الحفاظ على آليات التداول الحالية، بما يضمن استقرار التعاملات مع العملاء واستمرارية سلاسل الإمداد دون انقطاع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق الغاز العالمي منافسة متصاعدة، وسط ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال كوقود انتقالي رئيسي، ما يجعل من توسع “أدنوك” في هذا المجال تحركاً استراتيجياً لتعزيز الحضور الإماراتي في أسواق الطاقة الدولية.

هذا ويشهد سوق الغاز الطبيعي المسال نمواً عالمياً مدفوعاً بزيادة الطلب في آسيا وأوروبا، إلى جانب التحول التدريجي نحو مصادر طاقة أقل انبعاثاً للكربون.

وتعمل شركات الطاقة الكبرى على توحيد منصاتها التسويقية لتعزيز قدرتها التنافسية، في وقت تتسابق فيه الدول المنتجة لتأمين مواقع متقدمة في سوق الطاقة المستقبلي.