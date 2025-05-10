تحرك دبلوماسي واسع.. قادة أوروبا في كييف وموسكو تلمّح لقبول هدنة مشروطة

عقد قادة أوروبيون بارزون اجتماعاً في العاصمة الأوكرانية كييف ضمن إطار ما يُعرف بـ”ائتلاف الراغبين”، بهدف بحث آفاق دعم أوكرانيا في ظل استمرار النزاع مع روسيا، وسط تحركات دبلوماسية دولية متوازية لدفع جهود التسوية.

ووصل إلى كييف كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ونظيره البولندي دونالد توسك، حيث كان في استقبالهم عند محطة القطارات رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، ووزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ويأتي الاجتماع وسط أنباء عن مساعٍ أوروبية وأميركية للتوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة، حيث أفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصدر دبلوماسي فرنسي، بأن القوى الغربية تعمل على بلورة مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في أوكرانيا، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، ومن المقرر مواصلة مناقشة المبادرة خلال هذا الاجتماع في كييف.

بدوره، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، أن روسيا تدعم من حيث المبدأ مقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في أوكرانيا، لكنه شدد على أن هذا التأييد مشروط بأخذ “الأمور الدقيقة” بعين الاعتبار لضمان جدية المقترح وفعالية تنفيذه.

وفي تصريحات نقلتها وكالة “تاس” الروسية، أوضح بيسكوف أن هذا الطرح “ليس جديداً”، مشيراً إلى أن “الجانب الأوكراني سبق وناقش هذه المبادرة منذ فترة طويلة”، وأن “الرئيس فلاديمير بوتين أبدى دعماً لها بعد أن طرحتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ولكن مع بعض التحفظات”.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن “النقاش حول وقف إطلاق النار لا يزال معقداً للغاية”، لافتاً إلى وجود عدد كبير من “التفاصيل الدقيقة” التي تحتاج إلى توضيح قبل المضي في تنفيذ مثل هذا الاتفاق.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال مؤتمر صحفي في موسكو أمس، استعداد بلاده لدعم أي مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، في إطار ما وصفه بـ”مجموعة أصدقاء السلام” التي تضم البرازيل والصين وعدداً من الدول النامية.

وقال لولا إنه أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهذا الموقف خلال لقائهما، مضيفاً أنه سيتوجه لاحقاً إلى بكين لبحث سبل التسوية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قبل التوجه إلى باريس لمواصلة المشاورات مع القيادة الفرنسية.

وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن النزاع الأوكراني سيكون على جدول أعمال قمة “بريكس” المقبلة، المقررة في ريو دي جانيرو يومي 6 و7 يوليو، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى “عودة سريعة إلى العلاقات الطبيعية في العالم”.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه النزاع الأوكراني جموداً عسكرياً نسبيّاً، وسط تزايد الضغوط الدولية للبحث عن مخرج سياسي. ومع اقتراب قمة “بريكس” في يوليو المقبل، تتكثف الاتصالات بين القوى الغربية والدول الصاعدة، في محاولة لتشكيل أرضية مشتركة تفتح الباب أمام مفاوضات مباشرة أو على الأقل هدنة موقتة تهيئ لذلك.