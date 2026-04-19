تحرك دولي عاجل لإنقاذ كوبا من «أزمة معيشية» متفاقمة

دعت البرازيل وإسبانيا والمكسيك إلى تحرك دولي عاجل لدعم كوبا، محذرة من تدهور خطير في الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل البلاد، وذلك في بيان مشترك صدر عقب قمة برشلونة للديمقراطية، بحسب ما نقلته وزارة الخارجية الإسبانية.

وأعربت الدول الثلاث عن “قلق عميق” إزاء ما وصفته بالأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعيشها الشعب الكوبي، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف معاناة السكان وتجنب أي خطوات من شأنها تفاقم الوضع الاقتصادي أو تعارض القانون الدولي.

وشدد البيان على استعداد الدول الثلاث لتعزيز الجهود الإنسانية المنسقة بهدف دعم الشعب الكوبي، في ظل تدهور متواصل في الظروف المعيشية وارتفاع مستويات الضغوط الاقتصادية داخل البلاد.

وأكدت البرازيل وإسبانيا والمكسيك التزامها الكامل بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام السيادة والسلامة الإقليمية والتسوية السلمية للنزاعات، مشيرة إلى أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة في معالجة الأزمة.

كما دعت الدول الثلاث إلى إطلاق “حوار صادق ومحترم” يهدف إلى إيجاد حل طويل الأمد للوضع في كوبا، مع التأكيد على أن مستقبل البلاد يجب أن يحدده الشعب الكوبي بحرية كاملة.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تواجه فيه كوبا أزمة اقتصادية حادة انعكست على تراجع الإمدادات الأساسية وتدهور القدرة الشرائية، وسط استمرار التوترات السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة.

وفي يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات من دول تصدر النفط إلى كوبا، مع إعلان حالة الطوارئ بدعوى وجود تهديد للأمن القومي، في خطوة زادت من تعقيد المشهد الاقتصادي للبلاد.

في المقابل، تؤكد الحكومة الكوبية أن العقوبات والحصار المفروضين من واشنطن يساهمان في خنق الاقتصاد ورفع مستوى المعاناة المعيشية، بينما تواصل كوبا تلقي دعم محدود من بعض الشركاء الدوليين، من بينهم روسيا.

وتعكس التحركات الأخيرة من البرازيل وإسبانيا والمكسيك تنامي القلق الدولي من تداعيات الأزمة، مع تصاعد الدعوات لإيجاد حلول سياسية وإنسانية عاجلة.