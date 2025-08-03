تحرك سريع وحماية عالية.. العربة القتالية التركية تتصدر الميدان

أعلنت شركة Han System Technology التركية عن إطلاق عربتها القتالية الجديدة التي تم تصميمها لتلبية احتياجات القوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون في مهام متعددة، تجمع بين قوة التحمل، الحماية، والتقنيات الحديثة.

وتتميز العربة الجديدة بتصميم خارجي يوحي بالقوة والصلابة، مع هيكل متين يوفر حماية فعالة للطاقم العسكري ضد المتفجرات المختلفة ومجموعة واسعة من الأعيرة النارية، كما جهّزت المركبة ببرج قتالي يمكن التحكم به عن بُعد، مما يعزز القدرة على إطلاق النار من دون تعريض الطاقم للخطر.

وتبلغ أبعاد العربة 5 أمتار و20 سنتيمترًا طولًا، و2.3 متر عرضًا، مع قدرة على التحرك بسرعة تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة على الطرق المعبدة، وتستطيع قطع مسافة تصل إلى 500 كيلومتر في كل مهمة، ما يمنحها قدرة تشغيلية كبيرة في ميادين العمليات.

وحصلت المركبة على نظامي دفع (2×4) و(4×4)، ما يمكنها من التنقل بكفاءة عالية في ظروف مناخية متباينة تتراوح بين -32 درجة مئوية و+55 درجة مئوية، لتناسب بيئات مختلفة من الصحاري إلى المناطق الجبلية الباردة.

وتتسع قمرتها لـ 8 أفراد من القوات العسكرية وقوات التدخل السريع، مزودة بمدفع رشاش عيار 12.7 ملم قادر على إطلاق بين 1100 و1300 طلقة في الدقيقة، إضافة إلى أجهزة رصد ومناظير حرارية تسمح برصد الأهداف بدقة عالية في الليل والنهار وتحت مختلف الظروف الجوية.

وبحسب صحيفة ميل، صممت المركبة لتكون جزءًا من منظومة اتصال متكاملة تتيح لها التنسيق مع العربات الأخرى ومراكز القيادة والتحكم، ما يعزز من سرعة الاستجابة وسهولة تنفيذ المهام المعقدة في ساحات القتال.

يُذكر أن هذه الخطوة تعكس تطور الصناعة العسكرية التركية، وتركز على تزويد القوات بمعدات قادرة على الصمود في ظروف القتال الحديثة، كما حظيت المنظومة بإشادة من عدة تقارير دولية تسلط الضوء على القدرات التقنية المتقدمة التي تدمجها.