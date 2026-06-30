تحرك عاجل لتأمين المدنيين.. 46 منظمة تطالب بـ«هدنة عاجلة» في السودان

أطلقت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية نداءً عاجلًا دعت فيه إلى إعلان هدنة إنسانية شاملة وفورية وغير مشروطة في جميع أنحاء السودان، في ظل تصاعد العمليات العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وحذرت المنظمات، في بيان مشترك، من اقتراب السودان من موجة جديدة من الكارثة الإنسانية، مشيرة إلى أن التطورات الميدانية في ولايات كردفان تنذر بتوسع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مع مخاوف من تكرار سيناريوهات دامية شهدتها مدينة الفاشر وما رافقها من خسائر بشرية ونزوح واسع وتدمير للبنية التحتية.

وأكد البيان أن الدعوة تستند إلى التزامات قانونية وأخلاقية تهدف إلى حماية المدنيين، مع التشديد على عدم الانحياز لأي طرف من أطراف النزاع، واعتبار الأولوية القصوى هي منع وقوع جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وتوقف البيان عند الوضع في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، محذرًا من أنها تواجه مخاطر متزايدة نتيجة تقارير عن تحشيدات عسكرية واسعة لقوات الدعم السريع في محيطها، مقابل انتشار وتعزيز القوات المسلحة السودانية داخل المدينة، ما يرفع احتمالات اندلاع مواجهات داخل مناطق مأهولة بالسكان تضم أعدادًا كبيرة من النازحين.

وأشار إلى أن المدينة تعرضت لهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت محطة الكهرباء ومحطات وناقلات الوقود، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطل خدمات المياه، وتفاقم أزمة الغذاء والدواء والوقود، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد موجات النزوح.

كما حذرت المنظمات من أن استمرار التصعيد يهدد عمل المستشفيات والمرافق الصحية ومقار الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ويقوض قدرة الجهات الإغاثية على إيصال المساعدات إلى مئات الآلاف من المدنيين.

ولفت البيان إلى تصاعد العمليات العسكرية في كردفان خلال الأشهر الأخيرة، مع استخدام متزايد للطائرات المسيّرة والقصف المتبادل وإلقاء البراميل المتفجرة في مناطق مأهولة، وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، وفق ما وثقته منظمات حقوقية.

واعتبر الموقعون أن ما يجري في مدينة الأبيض يمثل “إنذارًا مبكرًا واضحًا” لا يمكن تجاهله، محذرين من أن استمرار تجاهل هذه المؤشرات قد يؤدي إلى تكرار انتهاكات جسيمة مشابهة لما حدث في مناطق أخرى من السودان، وعلى رأسها مدينة الفاشر.

في السياق، أعلنت “حكومة السلام” في السودان استعدادها لمواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل حماية المدنيين في مدينة الأبيض، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى فتح ممرات آمنة تتيح خروج المدنيين الراغبين في مغادرة المدينة.

وقالت الحكومة، في بيان صادر عن وزارة الإعلام، إنها ترحب بالحوار الجاري مع المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، بهدف التوصل إلى إجراءات عاجلة من شأنها تخفيف معاناة السكان في مناطق النزاع.

ودعت الحكومة إلى فتح ممرات آمنة تسمح للمدنيين بالوصول إلى مناطق أكثر أماناً، مؤكدة التزامها بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وضمان توزيعها على المحتاجين بالتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية والإقليمية.

وجدد البيان الدعوة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، معتبرة أنها تمثل الخيار الأكثر فاعلية لحماية المدنيين، وإيصال المساعدات، وإجلاء الجرحى والمرضى من مناطق القتال.

كما دعت السلطات السودانية المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط من أجل وقف الأعمال القتالية، بما يسمح بحماية المدنيين والتخفيف من آثار الحرب المستمرة.

هذا ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 حرباً بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما أدى إلى أزمة إنسانية واسعة تشمل نزوح ملايين المدنيين وتدهور الخدمات الأساسية.

ورغم محاولات وساطة إقليمية ودولية متعددة لوقف إطلاق النار، إلا أن النزاع ما زال مستمراً في عدة مناطق، مع تزايد الدعوات الإنسانية لفتح ممرات آمنة وضمان حماية المدنيين.