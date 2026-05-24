تحرك عاجل لصرف مرتبات «القطاعات المتأخرة»

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بدء توزيع مرتبات شهر مايو (5) لمختلف القطاعات التي لم تُحِل بياناتها إلى منظومة «مرتبك لحظي»، وذلك عبر إحالتها مباشرة إلى حسابات موظفي القطاعات الممولة من الخزانة العامة، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات الصرف وضمان وصول المرتبات دون تأخير.

وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف تشمل القطاعات التي تأخرت في إرسال بياناتها إلى المنظومة الرقمية المعتمدة، حيث جرى التعامل معها عبر آلية مالية مباشرة تضمن استكمال عمليات الإحالة إلى المصارف التجارية وحسابات الموظفين بشكل فوري.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة المالية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتنظيم صرف المرتبات عبر منظومات رقمية حديثة، تسهم في تقليل التعقيدات الإدارية وتسريع وتيرة التحويلات المالية للموظفين في مختلف أنحاء البلاد.

وتعتمد ليبيا خلال السنوات الأخيرة على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وربط الجهات الحكومية بمنصات مالية موحدة، في إطار خطة تستهدف تحسين الشفافية المالية وتسهيل الإجراءات المرتبطة برواتب العاملين في القطاع العام.