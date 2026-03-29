تحرك مصري عاجل لتأمين «إمدادات الطاقة».. ما علاقة ليبيا؟

تتجه مصر لاستيراد مليون برميل شهرياً من النفط الليبي، في خطوة عاجلة لتعويض توقف إمدادات الخام الكويتي، نتيجة تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، وفق ما نقل موقع اقتصاد الشرق.

وأوضح مسؤول مصري أن هناك “مفاوضات مكثفة” بين الهيئة المصرية العامة للبترول والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بهدف التوصل إلى اتفاق لتأمين الكميات اللازمة لتشغيل معامل التكرير المصرية، والتي تعتمد جزئياً على واردات الخام الكويتي.

وكانت مصر تستورد سابقاً بين مليون ومليوني برميل شهرياً من النفط الكويتي، إضافة إلى نحو مليون برميل من أرامكو السعودية ضمن تسهيلات ائتمانية. ومع تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز، خفّضت الكويت إنتاج النفط وتكريره، معلنة حالة القوة القاهرة على مبيعات الخام، ما يتيح لها تعديل جداول التسليم أو تعليق الشحنات دون التعرض لغرامات.

وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن من السولار، وحوالي 6.7 مليون طن من البنزين، ما يجعل تأمين الإمدادات النفطية أمراً حيوياً لاستقرار السوق المحلية وضمان استمرارية تشغيل محطات الطاقة والمصانع الاستراتيجية.

ويأتي هذا التحرك المصري في ظل تصاعد المخاوف من اضطرابات أوسع في إمدادات الطاقة عالمياً، بعد استهداف بنية تحتية حيوية في المنطقة. فقد أدى الهجوم الإيراني على سفن في مضيق هرمز إلى توقف شبه كامل لحركة الملاحة في الممر البحري الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما دفع أسعار النفط والمنتجات البترولية للارتفاع على مستوى العالم وزاد المخاطر التضخمية في عدة اقتصادات.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة قطر للطاقة تعليق عملياتها في أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم بعد هجوم بطائرة مسيّرة، فيما حذر وزير الطاقة القطري، سعد شريدة الكعبي، من أن استمرار التوترات قد يدفع بعض مصدري النفط والغاز في الخليج إلى وقف الإنتاج خلال أسابيع، ما قد يدفع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

كما لفت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى احتمال توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا نتيجة القيود المفروضة على بلاده، مؤكداً أن التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة الضغوط على أسعار النفط والغاز عالمياً، ما يزيد المخاطر على الأسواق العالمية ويجعل إمدادات الطاقة نقطة حساسة في استقرار الاقتصادات الكبرى.

ويعكس تحرك مصر نحو النفط الليبي مرونة واستراتيجية استباقية في مواجهة اضطرابات الطاقة، ويؤكد على دور ليبيا كمصدر إقليمي حيوي للنفط في ظل الظروف الحرجة الراهنة، كما يشير إلى أن المنطقة تشهد مرحلة دقيقة في أسواق النفط والغاز، تتطلب تعاوناً إقليمياً وثيقاً لضمان استمرارية الإمدادات.