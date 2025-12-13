«أمن طرابلس» تواصل جهود مكافحة سرقة السيارات

تمكنت فرق التحري التابعة لقسم مكافحة جرائم سرقة السيارات في مديرية أمن طرابلس من ضبط مركبة مطلوبة ضمن متابعة مستمرة لوقائع المركبات المسروقة والمطلوبة، حيث جرى ضبط مركبة هيونداي سوناتا باللون الأصفر بتاريخ 11 ديسمبر 2025.

وأوضح القسم أن المركبة مُبلغ عنها ومطلوبة على ذمة قضية خيانة أمانة مسجلة بدائرة مركز شرطة الهضبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها إلى المركز المختص لاستكمال ما يلزم وفق القانون، بما يضمن مساءلة المسؤولين وحماية حقوق المواطنين.

وتشكل جرائم سرقة المركبات وخيانة الأمانة تحديًا مستمرًا للأجهزة الأمنية في ليبيا، وقد أسهمت عمليات التحري والمراقبة في كشف العديد من الوقائع وضبط المركبات المطلوبة.

وتؤكد هذه الإجراءات قدرة مديرية أمن طرابلس على متابعة الجرائم المنظمة وتطبيق القانون بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة ويعزز الأمن المجتمعي.