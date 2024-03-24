تحرير التلاميذ المخطوفين في نيجيريا

أعلنت نيجيريا، أنه تم تحرير أكثر من 250 تلميذا خطفهم مسلحون في مدرسة شمال غرب البلاد.

وبحسب وكالة فرانس برس، قال حاكم ولاية كادونا الواقعة شمال نيجيريا، أوبا ساني: “أفرج عن تلاميذ كوريغا المخطوفين سالمين”، مضيفا: “هذا يوم فرح”، “شاكرا الجيش والرئيس بولا أحمد تينوبو لعودة التلاميذ سالمين”.

وكانت مسلحون في نيجيريا، اختطفوا في السابع من مارس الجاري، التلاميذ، من مدرسة في بلدة كوريجا، شمال البلاد، في أكبر عملية خطف جماعي من مدرسة منذ عام 2021.

وقال أقارب المخطوفين: إن “الخاطفين طالبوا بفدية كبيرة في مقابل الافراج عن التلاميذ”.

يذكر أنه ومنذ عام 2009 تكافح السلطات النيجيرية لمحاربة المجموعات المسلحة التي تخوض تمردا في شمالي شرق البلاد.

وتعتبر عمليات الخطف من أجل الحصول على فدية على أيدي مسلحين أمر متكرر في شمال نيجيريا، وكان مسلحون اختطفوا عام 2021 أكثر من 150 تلميذا، عادوا لعائلاتهم بعد أشهر إثر دفع فدية.