تحرير مختطف من أجل الحصول على المال والقبض على خاطفيه

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عن تحرير شخص مختطف من أجل الحصول على المال والقبض على خاطفيه.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأنه بناءً على البلاغ الوارد بتاريخ 15 أكتوبر الجاري بشأن اقتحام مجموعة إجرامية مسلحة لمنزل المواطن “م، ق” وخطفه لأجل الحصول على مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، باشر مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية وبالتعاون مع جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بتكثيف أعمال البحث والتحري ورصد الأشخاص الضالعين في هذه الجريمة وتعقب مكان تواجد المجني عليه.

وبتاريخ 26 أكتوبر الجاري تمكن فريق التحري المشترك بين مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية وجهاز الردع من تحرير المجني عليه والقبض على الأشخاص الضالعين في هذه الجريمة وإحالتهم إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بالخصوص.

وقد أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أوامر بضبط وإحضار الأشخاص المسؤولين عن المجموعة الإجرامية وإحالتهم للنيابة العامة من حيث الاختصاص.