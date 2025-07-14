تحرير 100 مهاجر من شبكة إجرامية في إجدابيا والنيابة تأمر بحبس المتهمين

تمكّنت مديرية أمن إجدابيا من تفكيك شبكة إجرامية تمتهن تهريب المهاجرين واحتجازهم والاتجار بهم، عقب تلقيها معلومات استخباراتية دقيقة حول نشاط الجماعة.

وبحسب مكتب النائب العام، باشرت الأجهزة المختصة عمليات التحري والضبط، حيث أسفر التدخل الفوري عن تحرير (104) مهاجرين كانوا محتجزين في ظروف غير إنسانية، وتعرضوا خلال فترة احتجازهم لـالتعذيب وسوء المعاملة، في محاولة لابتزاز ذويهم وفرض فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وجرى ضبط خمسة متهمين متلبسين بجرائم احتجاز الأشخاص وتعذيبهم، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واطلعت على محاضر الاستدلال والأدلة القائمة، لتقرر في ختام الاستجواب حبس المتهمين على ذمة التحقيق.

وتؤكد الجهات الأمنية استمرار جهودها في ملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، والعمل على حماية الضحايا وضمان محاسبة المتورطين.