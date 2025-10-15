رويترز: النظام السوري السابق نقل آلاف الجثث سراً!

كشف تحقيق لوكالة رويترز، أن حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد نفذت عملية سرية لنقل آلاف الجثث من إحدى أكبر المقابر الجماعية في القطيفة إلى موقع جديد في صحراء الضمير، في محاولة لإخفاء آثار الجرائم الجماعية خلال الحرب الأهلية السورية.

وأظهر التحقيق أن العملية، التي حملت اسم “تحريك الأرض” واستمرت بين عامي 2019 و2021، أشرف عليها الجيش السوري، وشملت نبش المقبرة الجماعية في القطيفة ونقل الجثث إلى مقبرة جديدة ضخمة في الصحراء، بهدف طمس معالم الجرائم وتحسين صورة النظام بعد سنوات من العقوبات والعزلة الدولية.

وبحسب تحقيق رويترز، فإن العملية شملت ست إلى ثماني شاحنات تتحرك ليلاً أربع مرات أسبوعياً لنقل التراب والجثث، وشهدت مشاركة سائقين، ميكانيكيين، وجنود وضباط في الحرس الجمهوري.

وأكد الشهود أن الرائحة الكريهة كانت تنتشر أثناء النقل، وأن جميع الخنادق الـ16 في الموقع الأصلي قد أُفرغت بالكامل بحلول نهاية العملية.

وأشار التقرير إلى أن المقبرة الجديدة في صحراء الضمير تضم 34 خندقًا بطول إجمالي يصل إلى كيلومترين، وتُقدر أعداد الجثث فيها بعشرات الآلاف، بينما كانت المقبرة الأصلية في القطيفة تُستخدم منذ عام 2012 لدفن جنود وسجناء توفوا في سجون ومستشفيات النظام العسكريّة.

وتأتي هذه العملية وسط غياب القدرة الفنية والقضائية في سوريا على تحديد هويات الضحايا، رغم الجهود المبذولة لإنشاء بنك للحمض النووي ومنصة رقمية لعائلات المفقودين، وفقًا لمسؤولين حكوميين ومنظمات حقوقية محلية، التي تؤكد أن إعادة التعرف على الرفات ستكون عملية معقدة للغاية.

وقال محمد العبد الله، مدير مركز العدالة والمساءلة في سوريا، إن نقل الجثث بشكل عشوائي كان كارثياً على عائلات الضحايا، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية للمفقودين ما تزال تفتقر للموارد والخبراء اللازمين لإنجاز المهمة بشكل كامل.

وأكد بعض المشاركين في العملية أن رفض الأوامر كان يعرضهم للموت، ما يوضح حجم الخطر والضغط الذي كان يرافق تنفيذ هذه العملية السرية.

وتجنب التحقيق الكشف عن الموقع الدقيق للمقبرة الجديدة لمنع أي عبث محتمل أو تدخل غير قانوني، بينما لم ترد الحكومة السورية على أسئلة وكالة رويترز بشأن نتائج التحقيق.