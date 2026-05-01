تحرّكات برلمانية لدعم إصلاح «القطاع الصحي»

عقدت لجنة شؤون الخدمات بالمجلس الأعلى للدولة، سلسلة اجتماعات تشاورية منفصلة في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس وممثلين عن مؤسسات وقطاعات صحية ومالية ورقابية.

وشملت الاجتماعات ممثل القطاع الصحي الخاص، والمدير العام لصندوق التأمين الصحي، ومدير مكتب التخطيط والبحوث الصحية بوزارة الصحة، إلى جانب رؤساء الهيئات الوطنية لمكافحة الأمراض والسرطان والسكري، وممثل وزارة المالية، ونقابتي الصيادلة وأطباء الأسنان، إضافة إلى مندوب عن مجلس المنافسة ومنع الاحتكار.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن التحضيرات لعقد ورشة عمل وطنية متخصصة تعنى بإصلاح وتطوير النظام الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة القطاع الصحي بما يلبي احتياجات المواطنين.

واتسمت الاجتماعات بأجواء إيجابية وبنّاءة، مع طرح مجموعة من الرؤى والمقترحات النوعية التي يجري إدراجها ضمن محاور الورشة وبرنامجها، بمشاركة فاعلة من مختلف الجهات ذات العلاقة.

وتناولت المناقشات أبرز التحديات الهيكلية والتنظيمية التي تواجه المنظومة الصحية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعم السياسات الصحية القائمة على التخطيط العلمي والرؤية الاستراتيجية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة منها بكفاءة واستدامة.