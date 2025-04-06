تحسباً للتقلّبات الجوية المتوقعة.. رفع حالة «التأهب والاستعداد» في السدود

أعلنت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، “رفع حالة التأهب والاستعداد بالسدود تحسباً للتقلبات الجوية المتوقعة”.

وقالت في بيان: “وفقاً للتنبيه الصادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، والذي يشير إلى احتمال سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، على المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت، ومن سلسلة جبال نفوسة إلى بني وليد، اعتباراً من مساء اليوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025 مـ، وما قد يصاحب ذلك من جريان محتمل للوديان في هذه المناطق، عليه، تُهيب إدارة السدود بالسادة المشرفين والفنيين بالسدود ضرورة:رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى تحسباً لأي طارئ، الالتزام التام بالتعليمات الصادرة بشأن مراقبة ومتابعة السدود، موافاة إدارة السدود بمناسيب المياه المخزونة، وكمية التدفق الوارد إلى السد كل 6 ساعات”.

وأضاف البيان: “يُعتبر الجميع في حالة طوارئ اعتباراً من تاريخه”.

وكان نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية من “فرصة لسقوط أمطار متوسطة الشدة من اخر مساء هذا اليوم الاحد ويوم الغد الاثنين على مناطق (الشمال الغربي خاصة من شرق طرابلس الى سرت- ترهونة بنى وليد- مسلاتة- مناطق الجبل الغربي- منطقة الجفرة)، يصحبها خلايا رعدية ومن المتوقع ان تكون غزيرة على بعض الأماكن مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية”، وعليه يجب “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري الأودية”.