تحسباً لتحركات داعش.. الأركان العامّة تسيّر دوريات عسكرية جنوب بني وليد

أفاد مدير المركزِ الإعلامي لقوّة مكافحة الإرهاب الحسن باكير، بأنَّ القوة ولليومِ الخامسِ على التوالي سيّرت عددا من الدوريات القتاليّة في عديد المناطق والأودية بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة لتنظيم داعش وعصابات الجريمة المنظمة.

وقال بكير في تصريحٍ صحفي، إنَّ القوة قامت بنشرِ العديد من التمركزات الأمنية ونقاط التفتيش، مؤكداً أن هذه الدوريات القتالية تأتي في إطار تنفيذ المهام الموكلة لقوّة مكافحة الإرهاب من القائد الأعلى للجيش الليبي ووزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسِ الأركان العامة.

وكانت قوة مكافحة الإرهاب قد أطلقت في الفترة الأخيرة خطة أمنية وعسكرية واسعة النطاق، لرصد ومتابعة آية تحركات مشبوهة لعناصر تنظيم الدولة أو عصابات الجريمة المنظمة في مناطق عديدة من البلاد.

وفي سياق متصل أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أنّ الكتيبة 166 للحماية والحراسة نفذّت عددا من الدوريات الصحراوية، بعد ورود بلاغات بوجود تسلل لخلايا إرهابية في المنطقة الممتدة من منطقة القريات إلى منطقة الشويرف

من جانبه، كشف اللواء 444 قتال أنّه بعد ورود عدّة بلاغات عن وجود تحركات يشتبه أن تكون لأفراد تابعين لتنظيم الدّولة، قامت مفارزُ اللواء القتاليّة الصّحراويّة بحملة مكثّفة لتمشيط الوديان والسهول والهضاب والأماكن الّتي يُشتبه فيها بوجود أفراد من التنظيم في مئات من الكيلومترات جنوب مدينة بني وليد ونسمة ومزدة والقريات والشويرف.