نتيجة التوترات الأمنية.. إجراءات طارئة في «مجمع الزاوية» النفطي

أصدرت شركة الزاوية لتكرير النفط تعليمات أمنية عاجلة إلى جميع المستخدمين، على خلفية التطورات الأمنية والاشتباكات التي تشهدها بعض المناطق المؤدية والقريبة من المحيط العام للمجمع النفطي منذ ساعات الفجر الأولى، مؤكدةً أن حماية وسلامة العاملين تمثل الأولوية القصوى.

ودعت الشركة جميع المستخدمين إلى الالتزام الكامل بالتوجيهات الأمنية، ورفع مستوى الحيطة والحذر، مع ضرورة الابتعاد عن مناطق الاشتباكات والمسارات المؤدية إليها، حفاظًا على سلامتهم.

وأكدت شركة الزاوية لتكرير النفط منع أي مجازفة في التنقل بالنسبة للعاملين المقيمين في مناطق تشهد توترًا أمنيًّا أو الذين يضطرون إلى استخدام طرق غير آمنة، مشددةً على عدم التوجه إلى مقر العمل في حال وجود أي مخاطر تهدد سلامتهم.

وأوضحت الشركة أن عدم حضور المستخدمين الموجودين في مناطق غير آمنة أو الذين تعذر وصولهم بسبب خطورة الطرق سيُحتسب إجازة طارئة لهذا اليوم، مراعاةً للظروف الأمنية الراهنة.

وأشارت إلى أن الحضور إلى مقر العمل يقتصر على المستخدمين الذين تقع أماكن إقامتهم ومسارات تنقلهم ضمن مناطق آمنة بشكل كامل، والقادرين على الوصول دون التعرض لأي تهديدات أو مخاطر.

وأكدت شركة الزاوية لتكرير النفط استمرار متابعة التطورات الأمنية بشكل متواصل، موضحةً أنها ستصدر أي تحديثات جديدة وفقًا لما يستجد من أحداث.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل حالة توتر أمني تشهدها بعض المناطق غرب ليبيا، مع تسجيل اشتباكات قرب طرق رئيسية ومواقع حيوية، ما دفع عددًا من المؤسسات إلى اتخاذ تدابير احترازية لضمان سلامة العاملين واستمرار العمل وفق الظروف المتاحة.