تحسن ملحوظ في الأوضاع بمدينة الأصابعة واستمرار جهود السلامة الوطنية

شهدت مدينة الأصابعة، يوم أمس، الثلاثاء 22 أبريل 2025، انخفاضاً في عدد المنازل التي تعرضت للحرائق مقارنة بالأيام الماضية.

وبحسب بيان البلدية اليوم، “تواصل فرق السلامة الوطنية بالأصابعة، مدعومة بزملائها من مطار الزنتان وفرقة الدعم والإسناد التابعة لهيئة السلامة الوطنية، أعمالها في الإنقاذ والإطفاء بفعالية وحيوية، كما يواصل مكتب الإسعاف والطوارئ عمله من خلال تمركزاته المحددة، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ”.

وبحسب الإحصائيات المسجلة ليوم أمس، “تضررت أربعة منازل بأضرار بسيطة، منها حالة جديدة لم تتعرض لأضرار في السابق، ليصل إجمالي عدد المنازل المتضررة منذ بداية الأزمة في 18 فبراير 2025 وحتى اليوم إلى 235 منزلاً. ولم تسجل أي حالات اختناق أو حروق، ما يعكس تقدماً إيجابياً في التعامل مع الأزمة”.

وأكدت لجنة الأزمة في بلدية الأصابعة “متابعتها للوضع عن كثب، مثمنةً الجهود المبذولة من مختلف الجهات، كما جددت اللجنة دعوتها للمواطنين الالتزام بتعليمات فرق السلامة والإبلاغ الفوري عن أي طارئ”.