تحسينات للمصورين والفيديوغرافرز… «آيفون 17» برو يتجه نحو فئة المحترفين

في خطوة قد تُشكل أكبر تحديث في تاريخ كاميرات هواتفها، تستعد شركة أبل لإطلاق سلسلة آيفون 17 برو بتقنيات تصوير متقدمة تُلبي احتياجات منشئي المحتوى والمصورين المحترفين، وذلك وفقًا لتسريبات نشرها موقع MacRumors.

عدسة مقربة بقدرة 8x وتقريب مستمر

بحسب التسريب، ستتضمن هواتف آيفون 17 برو عدسة مقربة معاد تصميمها، قادرة على تقديم تقريب بصري حتى 8x، وهي قفزة ملحوظة مقارنة بالتقريب البصري 5x في آيفون 16 برو ماكس، والعدسة الجديدة يُتوقع أن تُوفر تقريبًا مستمرًا عبر أطوال بؤرية متعددة، ما يجعل تجربة التصوير أقرب إلى كاميرات DSLR الاحترافية.

تطبيق كاميرا احترافي جديد

وتشير المعلومات إلى أن أبل تعمل على تطوير تطبيق كاميرا جديد مخصص للتصوير الاحترافي، سيوفر أدوات متقدمة للفيديو والصور، وقد ينافس تطبيقات مثل Halide وFilmic Pro، ولم يتضح بعد إن كان التطبيق سيكون حصريًا لسلسلة آيفون 17 برو أم سيشمل أيضًا الإصدارات السابقة.

دعم إضافي لمنشئي المحتوى

ضمن التحسينات المتوقعة، يُقال إن أبل ستُضيف زرًا ثانيًا للتحكم بالكاميرا، هذه المرة على الحافة العلوية للجهاز. وتُعد هذه الخطوة مفاجئة نظرًا لاتجاه الشركة المُعلن سابقًا نحو تصميم هواتف بدون أزرار فعلية، في سياق متصل، يُتوقع أن تُطلق الشركة تحديثًا كبيرًا لتطبيق Final Cut Camera، مما يعزز تجربة المستخدمين في إنتاج الفيديو عالي الجودة.

تصميم جديد ولمسة نحاسية

أما على صعيد التصميم، فتشير التسريبات إلى أن آيفون 17 برو سيأتي بلمسة نهائية تشبه النحاس، مع احتمال وضع شعار أبل في منتصف ظهر الهاتف بدلاً من الأعلى، في تغيير لافت لطبيعة التصميم المعتادة.

موعد الإطلاق

من المتوقع أن تُعلن أبل رسميًا عن سلسلة آيفون 17 في سبتمبر 2025، كما جرت العادة. وإذا ما صحت التسريبات المتعلقة بالكاميرا والتصميم، فإن طرازات آيفون 17 برو ستكون من بين أقوى إصدارات أبل حتى اليوم من حيث القدرات البصرية ودعم الإبداع الرقمي.