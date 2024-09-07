أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن “تحسين خطة الاستجابة؛ لمساعدة اللاجئين السودانيين في ليبيا”.

وقالت المفوضية في تدوينة لها عبر منصة “إكس”: “الجهود الإنسانية تتسارع لتوفير المأوى والرعاية الصحية والغذاء لمئات الآلاف من اللاجئين المتضررين، في ظل مخاطر متزايدة على النساء والأطفال”.

وأضافت المفوضية “إنها تكثف جهودها مع منظمات المجتمع المدني والمانحين لإنقاذ اللاجئين من مصير مجهول، مؤكدة أن العدد بدأ عدد يتزايد حيث لجأ نحو 97,000 شخص إلى البلاد منذ بداية الأزمة وحتى الآن”.

وأضافت المفوضية أن “الكفرة تعتبر نقطة عبور رئيسية للاجئين السودانيين القادمين إلى ليبيا، وتستقبل نحو 350 واصلٍ جديد من السودان يومياً”.

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أعلنت في يوليو الماضي “أن أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني وصلوا إلى ليبيا منذ العام الماضي”.