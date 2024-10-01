تحسّن ملحوظ في سعر صرف الدينار أمام الدولار

بالتزامن مع التطورات الأخيرة في البلاد وحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، شهد سعر صرف الدينار تحسنا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية.

و”تراجع الدولار بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 6.92 دينار مقابل 7.11 دينار في اليوم السابق، كما شهدت العملات الأخرى تغيرات مشابهة، حيث انخفض سعر اليورو إلى 7.65 دينار وسعر الجنيه الإسترليني إلى 9.60 دينار”.

ويرجع هذا التحسن إلى “الإعلان عن اتفاق مجلس النواب الليبي على تعيين عيسى بلقاسم محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي ومرعي البرعصي نائبا له، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد”، بحسب وكالة وال.

هذا وصوت مجلس النواب أمس، بالإجماع بحضور 108 نائباً على تعيين “ناجي بلقاسم عيسى” محافظاً لمصرف ليبيا المركزي و”مرعي مفتاح البرعصي” نائباً للمحافظ، على أن يشكل مجلس إدارة المصرف خلال 10 أيام.