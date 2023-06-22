تحضيرات السداسي.. العميد باشر تدريباته.. والزعيم يفتتح مخيمه الليلة

يباشر فريق الأهلي طرابلس تدريباته مساء اليوم الخميس في تونس تأهبا لمواجهة النصر يوم الأحد المقبل بملعب المنستير ضمن افتتاح منافسات مرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي طرابلس إلى مرحلة السداسي بمعنويات عالية بعد تتويجه بمسابقة الكأس من تونس قبل أشهر قليلة حيث سيسعى صحبة مدربه التونسي طارق جراية للعب دور مهم في مرحلة السداسي بأمل الحصول على اللقب الـ13 في تاريخ النادي.

من جانبه، باشر فريق الاتحاد تدريباته مساء الأمس في تونس تحضيرا لمواجهة فريق الأهلي بنغازي في افتتاح مباريات مرحلة سداسي التتويج التي ستنطلق يوم الأحد القادم

ويتطلع فريق الاتحاد رفقة مدربه المونتينيغري «ميليخا سافوفيتش» للرفع من وتيرة التحضيرات للوصول إلى الجاهزية التامة على أمل الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري الممتاز

وسيقص عميد الأندية الليبية الاتحاد شريط منافسات مرحلة الأخيرة بمواجهة الأهلي بنغازي الأحد القادم الساعة ال17:00 مساء بملعب سوسة.