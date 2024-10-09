تحضيرات لإطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي- الإيطالي في طرابلس

عُقد اجتماع موسع ،الثلاثاء، في مجلس الوزراء لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات النهائية لعقد الدورة الثلاثين للمنتدى الاقتصادي الليبي- الإيطالي الذي سيقام في العاصمة طرابلس في الـ 29 أكتوبر 2024.

حضر الاجتماع من الجانب الليبي كل من، وزير الدولة في حكومة الوحدة الوطنية عادل جمع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة، ورئيس الهيئة العامة للمعارض عصام العول، ومن الجانب الإيطالي، سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا البريني والقائم بالأعمال والملحق التجاري بالسفارة، وفق ما جاء في بيان على الصفحة الرسمية للهيئة العامة للمعارض.



ووذكر البيان أنه “تم خلال الاجتماع الاتفاق على “تنظيم وتسمية الصالونات الاقتصادية بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي يحتوي على أجنحة مخصصة للقطاعين العام والخاص من البلدين، وكذلك البرنامج الثقافي المصاحب بين الجانبين”.



ووفق البيان، “يهدف المنتدى “إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات متعددة تشمل إنتاج زيت الزيتون، الصيد البحري، التعدين، والصناعات النفطية والطاقة ، والصحة والصناعات الدوائية، التعليم العالي والأكاديمي والتدريب الفني والمهني”.