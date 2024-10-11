تحضيرات لإعادة تشغيل المختبر الجيولوجي في قنفودة

أجرت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، زيارة تفقدية إلى المختبر الجيولوجي في مدينة قنفودة، تمهيدا لإعادة افتتاحه بعد توقف دام نحو 10 سنوات.

وقالت المؤسسة في بيان على الصفحة الرسمية فيسبوك،” أجرت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة، الخميس، زيارة تفقدية للمختبر الجيولوجي التابع لشركة الخليج العربي للنفط في موقع قنفودة، برفقة مدير إدارة الجيولوجيا بالشركة، قبل افتتاحه واستئناف العمل به”.

وأضافت،ى”اطلع فريق المؤسسة على آخر التجهيزات في المختبر بعد توقف دام 10 سنوات، كما أشاد بالجهود المبذولة من لجنة إدارة شركة الخليج العربي والعاملين بها لإنجاز هذا العمل، مؤكدًا استعداد المؤسسة الدائم لتقديم الدعم والمساعدة لإنجاز هذا المشروع”.