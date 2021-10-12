تحضيرات لإقامة تظاهرة «صُنِع في ليبيا»

عقد اتحاد الصناعة الليبية، اجتماعاً بمركز البحوث الصناعية في منطقة تاجوراء بطرابلس، بمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية.

وبحث الاجتماع التحضيرات اللازمة للتظاهرة بعنوان “صنع في ليبيا” المزمع تنظيمها في الجمهورية التونسية بمشاركة أكثر من 150 شركة ليبية بمختلف القطاعات وعدد من المنظمات الدولية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الإجراءات والترتيبات اللازمة للمشاركة وتنظيم التظاهرة بما يُعزز فرص التسويق للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية ودعم القطاعات المستهدفة بالمشاركة، بحسب ما أفاد مكتب الإعلام بوزارة الاقتصاد والتجارة.

وحضر الاجتماع عدد من الوزارات والهيئات والمراكز المتخصصة والشركات والمصانع ممثلة عن القطاعين العام والخاص.

وستقام التظاهرة خلال الفترة من 23 – 27 نوفمبر 2021 م على أرض المعارض بقصر الكرم في الجمهورية التونسية.

وتهدف التظاهرة إلى التعريف بالصناعة الليبية والترويج لها في إطار التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتونس، وفتح مجالات التواصل بين الصناعيين في كلا البلدين.