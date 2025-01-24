تحضيرات لإنشاء مصنع للزيوت بطاقة إنتاجية 100مليون لتر سنوياً في بنغازي

أعلن رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط، أن “العمل جارٍ لإنشاء مصنع خلط وتعبئة لإنتاج أحدث أنواع الزيوت وبمختلف أنواعها بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون لتر سنوياً”.

جاء ذلك خلال احتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس الشركة، الذي تم تنظيمه في مصنع أسفلت بنغازي، كما أشاد رئيس لجنة إدارة الشركة “بمستوى أداء مصنع أسفلت بنغازي، ونجاحه في تغطية احتجاجات المنطقة من مادة الإسفلت والإيفاء بمتطلبات مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية في المنطقة”.

وأكد أنه جزء لا يتجزأ من شركة الزاوية لتكرير النفط، مشدداً على أن كل مستخدم من مستخدمي مصنع أسلفت بنغازي يمثل دعامة أساسية لمسيرة الشركة المكللة بالنجاح.