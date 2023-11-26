تحضيرات لانعقاد مؤتمر وزراء عمل تجمع «س – ص» في طرابلس

تابع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، مع الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء “س – ص” أدو الحجي أبو، الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمؤتمر وزراء العمل بدول التجمع.

واستعرض الأمين العام بمقر الأمانة في طرابلس، جدول الأعمال وآلية عمل اللجنة الفنية في المؤتمر.

وباشر الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء “س – ص” أمس السبت مهام عمله بالمقر الدائم للتجمع بالعاصمة طرابلس.

وكان في استقبال الأمين التنفيذي للتجمع أدو الحجي أبو، كل من مدير الشؤون الإدارية والمالية الشيباني عبد الله الشيباني، والإدارات الفنية والعاملين بالتجمع.

وأطلع الأمين التنفيذي للتجمع على سير العمل، واستعرض خطة عمل تجمع دول الساحل والصحراء للعام المقبل.

ووصل صباح أمس الجمعة، وفد الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء “س – ص” برئاسة الأمين التنفيذي للتجمع أدو الحجي أبو، وكان في استقباله وزير الشباب مبعوث رئيس الحكومة لإفريقيا فتح الله الزني وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بوزارتي العمل والخارجية.

ويشارك الأمين التنفيذي وبقية الوفد المرافق له في أعمال مؤتمر وزراء العمل بدول التجمع بالعاصمة طرابلس، المزمع انطلاقه يوم الاثنين 27 نوفمبر.

وسيبحث المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار (بحر متوسط آمن وجنوب مستقر) خلال الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر 2023م بالعاصمة طرابلس، تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات تضمن وضع خطة عمل لتعزيز التعاون المشترك لدول الساحل والصحراء، وترسي سبل السلام والأمن في المنطقة وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك لدول التجمع؛ ومن المتوقع وصول بقية الوفود المشاركة في المؤتمر تباعا.

يُذكر أن تجمع دول الساحل والصحراء أو “س – ص” تأسس في 4 فبراير 1998 بالعاصمة طرابلس، إثر مؤتمر القمة الذي شارك فيه رؤساء دول كل من (مالي، تشاد، النيجر، السودان ومندوب عن رئيس بوركينا فاسو) بناءً على مبادرة من زعيم النظام الليبي السابق معمر القذافي.