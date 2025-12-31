تحضيرات مكثفة لانطلاق المنتدى الدولي للشركات التعاونية

أعادت اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة التأكيد على دعمها للتحضيرات الجارية للمنتدى الليبي الدولي للشركات التعاونية والتنمية المستدامة، وذلك خلال لقاءات تنسيقية متواصلة أُقيمت برعاية اللجنة وبحضور عضوها سعيد ونيس.

وعقد مجلس أصحاب الأعمال اجتماعًا تنسيقيًا جمع اللجنة الاقتصادية للحوار المهيكل، واللجنة التأسيسية لصندوق ليبيا للتنمية الصناعية، ومندوبًا عن البنك الإسلامي للتنمية في جدة، وخصص لعرض وتوضيح رؤية القطاع الخاص الليبي تجاه القضايا الاقتصادية والتنموية، مع التركيز على آليات دعم التنمية الصناعية وتعزيز دور الشركات التعاونية في الاقتصاد الوطني.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الشركة التعاونية الليبية لإدارة المناطق الصناعية، إلى جانب عدد من الفعاليات الاقتصادية، حيث ناقش الحضور سبل توسيع الشراكات مع المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية، وتفعيل أدوات التمويل التنموي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في ليبيا.

ووجّه المجتمعون دعوة خاصة لأعضاء اللجنة الاقتصادية بالحوار المهيكل للمشاركة في المنتدى الليبي الدولي للشركات التعاونية والمؤسسات التمويلية، المقرر انعقاده يوم 18 يناير 2026 في مدينة طرابلس، برعاية المجلس الأعلى للدولة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات المالية والشراكات الدولية.