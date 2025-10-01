تحضيرات مكثفة لمعرض «ليبيا كلين 2025» لتعزيز دور المنظمات الدولية

عقدت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، اجتماعًا تنسيقيًا ضم مدير عام الإدارة، إبراهيم بن دخيل، ومدير مكتب التعاون الدولي، عبدالسلام القاضي، وممثلة شركة النخلة المضيئة، فاطمة الجحاوي، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وفريق العمل المكلف من الإدارتين.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة آلية مشاركة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في الدورة الثالثة لمعرض ليبيا كلين 2025م، الذي تنفذه شركة النخلة المضيئة وترعاه وزارة الحكم المحلي.

وتم التأكيد على أهمية إبراز دور المنظمات الدولية في دعم برامج البيئة والصحة العامة، والمساهمة في تطوير آليات التوعية والتدريب ونقل الخبرات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات المستمرة لانطلاق معرض ليبيا كلين 2025م، الذي يعد منصة متخصصة لعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الإصحاح البيئي وخدمات النظافة، والمعرض يعزز فرص التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.