تحضيراً للانتخابات.. انطلاق ورشة عمل تدريبية للإعلاميين

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، انطلاق ورشة عمل تدريبية مخصصة لمعدي البرامج ومحرري الأخبار بقناتي ليبيا الوطنية وليبيا الرسمية الفضائيتين والمسموعتين، وذلك في مقر المركز الإعلامي للمفوضية.

وتستمر الورشة، لمدة يومين، حيث “تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في تغطية العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانيةـ 2025)”.

وافتتح الورشة خالد الموسي، مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، حيث “رحب بالمتدربين وشكر قناتي ليبيا الوطنية وليبيا الرسمية على تعاونهما الدائم مع المفوضية في توعية المواطنين بأهمية العملية الانتخابية، كما أشار إلى الدور المهم الذي تلعبه وسائل الإعلام في نشر المعلومات الصحيحة والمساهمة في تعزيز المشاركة الانتخابية”.

من جانبه، ألقى عبد الباسط النفاتي، رئيس قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، كلمة استعرض فيها “محاور التدريب وأهميتها في تطوير مهارات المشاركين بما يتماشى مع التطورات الحديثة في المجال الانتخابي”.

وبحسب المفوضية، “تضمن برنامج اليوم الأول عدة محاور أساسية منها: التعرف على الدورة الانتخابية ومراحلها في انتخابات المجالس البلدية، المصطلحات الانتخابية المستخدمة، وحساب نسب المشاركة في مختلف مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك الإحصائيات الأولية والنهائية، إضافة إلى التعرف على النظم الانتخابية المعتمدة في الانتخابات البلدية”.

هذا “ويأتي التدريب ضمن خطة إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، بالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية، بهدف تعزيز وعي المواطنين بأهمية انتخابات المجالس البلدية لعام 2025 (المجموعة الثانية). وتستهدف الخطة تمكين الإعلاميين من أدوات التواصل الفعالة لنقل المعلومات الانتخابية بدقة وشفافية، بما يسهم في زيادة الوعي الانتخابي ودعم المشاركة الفعالة في الانتخابات البلدية”.

انطلاق ورشة عمل تدريبية لموظفي قناتي ليبيا الرسمية وليبيا الوطنية انطلقت صباح اليوم الاثنين، 10 فبراير 2025، ورشة عمل… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الاثنين، ١٠ فبراير ٢٠٢٥