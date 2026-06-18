تحطم طائرات وحرائق وحوادث متفرقة في عدة دول

في ظلّ تسارع الأحداث حول العالم، تتوالى التطورات الميدانية والإنسانية والأمنية التي تعكس حجم التحديات الراهنة وتعدد بؤر التوتر. فمن حوادث الطيران والحرائق التي تخلف خسائر بشرية ومادية، إلى العمليات الأمنية المرتبطة بمكافحة التهريب، مروراً بالأحداث الإنسانية والسياسية التي تمسّ حياة الأفراد في أكثر من منطقة، تتشكل صورة إخبارية متشابكة تؤكد أن العالم يعيش حالة من الحراك المستمر.

مصرع شخصين إثر تحطم طائرة خفيفة أثناء الهبوط في مقاطعة موسكو

لقي شخصان مصرعهما إثر تحطم طائرة خفيفة من طراز “Zlin-42” في مطار فيخريفو بمنطقة سيرغييف بوساد شمال شرق مقاطعة موسكو، وفق ما أفادت به لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية.

وذكرت اللجنة أنها فتحت قضية جنائية للتحقيق في أسباب وملابسات الحادث، الذي وقع عند الساعة 7:43 مساءً بتوقيت موسكو. وتحطمت الطائرة أثناء محاولة الهبوط، قبل أن تشتعل فيها النيران عقب ارتطامها بالأرض.

وبحسب المعلومات الأولية، لم تُسجّل أي إصابات بين الأشخاص الموجودين على الأرض، فيما شارك 20 شخصاً و7 آليات إطفاء في عمليات التعامل مع الحادث وإزالة آثاره.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الضحيتين هما الطيار ومالك الطائرة، بينما ترجح إحدى الفرضيات الأولية أن يكون الحادث ناتجاً عن خطأ بشري.

يُذكر أن طائرة “Zlin-42” هي طائرة تدريب صُنعت في تشيكوسلوفاكيا، وحلّقت للمرة الأولى عام 1967، ودخلت الخدمة عام 1970، ولا تزال مستخدمة في عدد من الدول حتى اليوم.

إحباط محاولة تهريب مخدرات على الحدود السورية اللبنانية وإصابة اثنين من المهربين

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قوات حرس الحدود تمكنت من إحباط محاولة لتهريب مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة جرود عسال الورد بريف دمشق، وذلك بعد رصد ومتابعة دراجتين ناريتين مشبوهتين.

وأوضحت الوزارة أن المهربين بادروا بإطلاق النار أثناء محاولة إيقافهم، ما دفع القوات إلى الرد على مصدر النيران. وأسفر الاشتباك عن إصابة اثنين من المهربين، فيما تمكن مشتبه به ثالث من الفرار.

وأكدت الوزارة مصادرة جميع المواد المضبوطة، مشيرة إلى أن إدارة مكافحة المخدرات ستواصل تنفيذ عملياتها الأمنية لملاحقة شبكات التهريب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

سوريا: حريق كبير يلتهم مساحات زراعية في ريف دير الزور الغربي

اندلع حريق واسع النطاق في الأراضي الزراعية ببلدة المسرب الواقعة في ريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى احتراق مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية.

وأفادت مصادر محلية بأن الأهالي سارعوا إلى محاولة إخماد النيران باستخدام وسائل بدائية، في ظل مخاوف من امتداد الحريق إلى مناطق وأراضٍ مجاورة.

وبحسب المعلومات المتاحة، لا تزال أسباب اندلاع الحريق غير معروفة حتى الآن، كما لم تصدر الجهات المختصة أي تقديرات رسمية بشأن حجم الخسائر المادية أو المساحات المتضررة.

وتتواصل الجهود للسيطرة على الحريق ومنع توسعه، فيما ينتظر السكان نتائج التحقيقات التي ستحدد أسباب الحادث وتداعياته.

وفاة المتدربة منار أشرف متأثرة بإصابات حادث سقوط طائرة تدريب في مطار السادس من أكتوبر

توفيت المتدربة منار أشرف، الخميس، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء حادث سقوط طائرة تدريب تابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران داخل مطار السادس من أكتوبر قبل أيام.

وأعلن وزير الطيران المدني سامح الحفني تقديم التعازي في وفاة المتدربة، معرباً عن مواساته لأسرتها ولجميع العاملين في قطاع الطيران، في وقت تتواصل فيه إجراءات التحقيق في الحادث.

وكانت وزارة الطيران المدني قد أعلنت، الجمعة الماضية، وفاة الطيار والمدرب شريف محمد جمال الدين، إثر الحادث الذي تعرضت له إحدى طائرات التدريب التابعة للأكاديمية داخل مطار السادس من أكتوبر، مشيرة إلى إصابة إحدى المتدربات في الحادث نفسه.

وأضافت الوزارة حينها أن المتدربة المصابة كانت تتلقى الرعاية الطبية منذ وقوع الحادث، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها، لترتفع حصيلة الضحايا إلى حالتي وفاة.

وفي سياق متصل، وجه وزير الطيران المدني ببدء تحقيق عاجل للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، من خلال الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة للوزارة، مع إجراء مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المرتبطة بالواقعة.

وأكد الوزير أن نتائج التحقيقات ستحدد الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مشدداً على عدم التهاون في محاسبة أي مسؤول أو أي أوجه تقصير قد تكشفها التحقيقات.

حريق هائل يلتهم مستودع أثاث في ضواحي باريس واستنفار واسع لفرق الإطفاء

اندلع حريق ضخم في مستودع للأثاث بمدينة بوبيني الواقعة شمال شرق العاصمة الفرنسية باريس، ما استدعى تدخلاً واسعاً من فرق الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

ووفقاً لما نقلته وكالة “فرانس برس”، شارك نحو 170 من رجال الإطفاء و50 مركبة في عمليات مكافحة الحريق الذي اندلع داخل مستودع تبلغ مساحته نحو 4000 متر مربع في منطقة صناعية بالمدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سحباً كثيفة من الدخان الأسود تصاعدت فوق موقع الحريق، وشوهدت من عدة مناطق تبعد كيلومترات عن موقع الحادث، بما في ذلك مدينة بولون بيانكور.

وأشارت التقارير إلى أن النيران كانت قد التهمت المبنى المؤلف من طابقين بالكامل عند وصول فرق الإنقاذ، فيما أكدت إدارة الإطفاء أن عملية الإخماد تتطلب استخدام معدات ضخ كميات كبيرة من المياه وقد تستغرق عدة ساعات.

وتركز فرق الطوارئ جهودها على احتواء الحريق ومنع انتشاره إلى المنشآت المجاورة، إضافة إلى تأمين المنطقة تحسباً لاحتمال انهيار المبنى المتضرر.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات بشرية، فيما دعت السلطات المحلية السكان إلى تجنب المنطقة إلى حين انتهاء عمليات الإطفاء بشكل كامل.

الإفراج عن الأسير الفلسطيني عبد الكريم الريماوي بعد 25 عاماً في السجون الإسرائيلية

أفرجت السلطات الإسرائيلية، يوم الأربعاء، عن الأسير الفلسطيني عبد الكريم الريماوي من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بعد قضائه 25 عاماً في السجن.

وخلال سنوات اعتقاله الطويلة، حُرم الريماوي من وداع والديه اللذين توفيا أثناء وجوده في الأسر، كما التقى اليوم بعائلته، ومن بينهم ابنته التي كانت رضيعة عند اعتقاله وأصبحت حالياً حاصلة على درجة الماجستير، إضافة إلى ابنه مجد الذي وُلد خلال فترة سجنه عبر ما يُعرف بـ”النطف المهربة”.

وأفادت مصادر صحفية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة قبيل وصوله، في محاولة لمنع مظاهر الاحتفال بعودته.

وكان الريماوي قد اعتُقل مع بداية انتفاضة الأقصى، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 25 عاماً عام 2001، بعد إدانته بالمشاركة في أنشطة مرتبطة بالمقاومة الفلسطينية خلال الانتفاضة الأولى، وفق ما أوردته تقارير إعلامية.