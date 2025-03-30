قتلى بتحطم طائرة وإطلاق نار في أمريكا وعشرات المصابين بحريق «مروّع»

قتل شخص واحد على الأقل، السبت، في حادث تحطم طائرة صغيرة، كانت متجهة من أيوا إلى مينيسوتا ب، بعد اصطدامها بمنزل في إحدى الضواحي “مينيابوليس” بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت “ريسيكات أديساوجون” المتحدثة باسم مدينة بروكلين بارك، “إن سكان المنزل لم يصابوا بأذى، لكن البناء تعرض للدمار”.

وجاء في بيان لإدارة الطيران الفيدرالي الأميركية، “إنه لم يعرف بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، وهي ذات محرك واحد ومن طراز “سوكاتا تي بي إم 7″”، وقالت الوكالة، “إن الطائرة أقلعت من مطار دي موين الدولي ووجهتها مطار أنوكا كاونتي بلين، الواقع في ضاحية أخرى من ضواحي مينيابوليس”.

طائرة تسقط فوق منزل و"يحترقان معا" في ولاية أميركية#سوشال_سكاي pic.twitter.com/QGJjfMNzou — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 30, 2025

مقتل شخصين وإصابة 4 جراء إطلاق نار في واشنطن

“قُتل شخصان وأُصيب أربعة آخرون في إطلاق نار وقع فجر السبت خلال حفلة منزلية في مدينة تاكوما بولاية واشنطن”، وفقا لما أعلنته السلطات.

وبحسب “أسوشيتد برس”، أفاد قسم شرطة مقاطعة بيرس، في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن “فتى قاصرا اعتُقل على خلفية الحادث، دون الكشف عن عمره، وتراوحت أعمار الضحايا بين 16 و21 عاما، كما ألحقت الطلقات النارية أضرارا بالمنازل والمركبات المجاورة، وفقا للشرطة. وأجرت السلطات فحوصات سلامة في المنازل القريبة، لكنها لم تعثر على إصابات أخرى”.

إصابة أكثر من 50 شخصا في حريق بدار للمسنين في ألمانيا



أُصيب أكثر من 50 شخصا، السبت، جراء حريق اندلع في دار للمسنين في منطقة هانوفر-نويشتات شمالي ألمانيا، وفقا لما أعلنته الشرطة.

وذكر متحدث باسم الشرطة الألمانية أن “ثلاثة أشخاص من هؤلاء يعانون من إصابات خطيرة”، وبحسب التصريحات، “لاحظ عاملون في الرعاية اندلاع الحريق بعد ظهر اليوم في إحدى غرف دار المسنين”.

وأعلنت فرق الإطفاء أنها “تمكنت من منع انتشار النيران إلى الغرف الأخرى، إلا أن أجزاء أخرى من المبنى تضررت بسبب تسرب سحب الدخان إليها”.

وقالت الشرطة الألمانية: “إن الطابق العلوي أصبح غير صالح للسكن، وأن المقيمين المتضررين سيتم نقلهم إلى أجزاء أخرى من دار المسنين”، “ولم يتم التعرف بعد على وجه الدقة على عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم، كما لم يتم التعرف بعد على أسباب اندلاع الحريق”، وأفادت فرق الإطفاء “بأن دار المسنين تؤوي قرابة 100 شخص”.

النرويج.. إصابة 4 أشخاص جراء هجوم مع طعن

“أصيب أربعة أشخاص في هجوم مع طعن بمدينة تروندهايم النرويجية”، وفقا لما أعلنته السلطات.

وأوضحت الشرطة في بيان “أن المهاجم المشتبه به تمت السيطرة عليه، ولا يعتقد أن هناك أي جناة آخرين متورطين في الحادث”، وقالت “إن الحادث شمل امرأتين وثلاثة رجال”.

وأفادت التقارير “بأن أحد المصابين خضع لإنعاش قلبي في موقع الحادث، بينما نقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى من بينهم المهاجم نفسه”.

وقال متحدث باسم الشرطة “إن الهجوم لم يكن عشوائيا، حيث كان جميع الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما يعيشون في الشقة نفسها”.

هزة أرضية بقوة 5.4 درجة تضرب إقليم أتشيه الإندونيسي

أعلنت الوكالة الوطنية للجيوفيزياء والأرصاد الجوية الإندونيسية (BMKG) “عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر في مقاطعة آتشيه شمال سومطرة اليوم الأحد”.

ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مراصد الوكالة، “وقعت الهزة الساعة 09:58 بالتوقيت المحلي (05:58 توقيت غرينيتش)، على عمق 10 كيلومترات بعد 87 كم شمال شرق مدينة سابانج”.

وأكدت الوكالة في بيان رسمي “أن مركز الزلزال كان داخل اليابسة، مما يقلل من احتمالية حدوث أمواج تسونامي، وهو ما طمأنت إليه السلطات المحلية والسكان مباشرة بعد رصد الهزة”.

وبحسب مصادر محلية، فقد “شعر السكان بالهزة في عدة مناطق، لكن لم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار بشرية أو مادية، حيث لا يزال فريق إدارة الكوارث يقوم بعمليات التقييم الميداني”.

وتجدر الإشارة إلى أن “إندونيسيا، التي تقع ضمن ما يُعرف بـ”حزام النار” في المحيط الهادئ، تشهد نشاطا زلزاليا متكررا بسبب موقعها الجيولوجي عند تقاطع عدة صفائح تكتونية نشطة، وتعد آتشيه من أكثر المناطق عرضة للهزات الأرضية، حيث شهدت في الماضي زلازل مدمرة، أبرزها زلزال وتسونامي عام 2004 الذي خلف آثارا كارثية”.