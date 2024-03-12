تحطم طائرة شحن عسكرية روسية شمال موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، تحطم طائرة شحن عسكرية على متنها 15 شخصا، بعيد إقلاعها من مطار في شمال شرق موسكو.

وأوردت الوزارة إن “طائرة نقل عسكرية من طراز إل-76 تحطمت في منطقة إيفانوفو بعيد إقلاعها في رحلة مجدولة مسبقان. كان على متنها ثمانية من أفراد الطاقم وسبعة ركاب”.

وفي بيان نشرته وكالات الأنباء الروسية، قالت الوزارة أن الحادث تسبب به “اندلاع حريق في أحد محركات” الطائرة، وأنها أرسلت بعثة عسكرية الى القاعدة الجوية من أجل فتح تحقيق بشأنه.

وتستخدم روسيا بشكل متزايد وسائل النقل الجوي والبري لنقل العديد والعتاد من أجل الحرب التي تخوضها في أوكرانيا منذ أكثر من عامين.

وأعلنت موسكو، في يناير الماضي، أن كييف أسقطت طائرة “إل-76” قرب الحدود بين روسيا وأوكرانيا.