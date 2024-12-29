تحطم طائرة في كوريا الجنوبية ووفاة معظم ركابها

تحطمت طائرة ركاب تقل 181 شخصاً بعد انحرافها عن مدرج “مطار مو أن الدولي” في جنوب غربي كوريا الجنوبية، الأحد، وفق ما أوردت وكالة “يونهاب”.

وقالت الوكالة إن طائرة تابعة لشركة “جيجو إير” تقل 175 راكبا و6 من طاقم الضيافة، انحرفت عن المدرج، واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية.

ولقي أغلب ركاب الطائرة حتفهم، وفق يونهاب التي ذكرت أن من بين الركاب 173 كوريين جنوبيين، واثنين من تايلندا.

وأفاد مسؤولو الإطفاء بإنقاذ اثنين من طاقم الطائرة، وهما رجل وامرأة، عبر ذيل الطائرة.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية لحظة اصطدام الطائرة في سياج المطار، مع تصاعد كتلة من النار والدخان من الطائرة.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” أن الطائرة انحرفت عن مسارها لحظة الهبوط على مدرج المطار، بعد عطل في عجلاتها.

وقال متحدث باسم شركة الطيران جيجو إير إن الطائرة المنكوبة من طراز بوينج 737-800.

وغادرت الطائرة التابعة لشركة الطيران “جيجو إير” العاصمة التايلندية بانكوك لتتجه إلى “مطار مو أن الدولي” في بلدة مو أن بإقليم جنوب جولا، على بعد 288 كيلومتراً جنوب غرب سول.

وتجري السلطات تحقيقاً لتحديد أسباب وقوع حادث تحطم الطائرة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملها في الموقع.

وقال متحدث باسم شركة الطيران “جيجو إير” إنها تتحرى التقارير.

[속보] 무안공항 추락사고 “조류 충돌로 인한 랜딩기어 불발 추정” pic.twitter.com/Fd3O9MWym0 — Tsla Chan (@Tslachan) December 29, 2024