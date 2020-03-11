باكستان.. تحطم طائرة مقاتلة للقوات الجوية في إسلام أباد

الطائرة تحطمت في مكان بعيد عن الأحياء السكنية [مصراي]

قال متحدث باسم القوات الجوية الباكستانية إن مقاتلة من طراز “إف- 16” تحطمت في العاصمة إسلام اباد صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت الإدارة الإعلامية للقوات الجوية الباكستانية خلال بيان أن طائرة من طراز “أف ـ 16” كانت تقوم ببروفة للعرض العسكري الذي سيقام في إسلام آباد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الباكستاني الذي يصادف الثالث والعشرين من مارس، وتحطمت في غابة “شكر بريان” وسط مدينة إسلام آباد بالقرب من موقع العرض العسكري.

وأضافت أن فرق الإنقاذ طوقت موقع تحطم الطائرة، وتم تشكيل لجنة فنية للتحقيق في سبب الحادث.

يجدر الإشارة إلى أن الطائرة تحطمت في مكان بعيد عن الأحياء السكنية، ولم ترد على الفور أي أنباء عن حدوث خسائر بشرية

وأضاف: “أمرت قيادة القوات الجوية لجنة تحقيق لتحديد سبب الحادث”.

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