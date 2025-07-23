تحطم طائرة وجرائم مروعة وزلزال يهز أوروبا.. الكوارث تعمّ العالم

صباح الأربعاء شهدت عدة دول حول العالم حوادث متفرقة ومؤلمة، منها تحطم طائرة خفيفة في إيطاليا أودى بحياة الطيار والراكبة على طريق سريع مزدحم، ووفاة غامضة لأسطورة فيورنتينا الإيطالي وسط تحقيقات تشير لاحتمال الانتحار، وفي الولايات المتحدة، نجا طفل رضيع بأعجوبة بعد أن ألقاه عمه من الطابق الثالث في نيويورك، بينما أثار فيديو لعنف شرطة في فلوريدا جدلاً واسعاً، أما في مصر، فقد تحولت فرحة زفاف إلى مذبحة دامية في قنا، وشاب يقتل سيدة ويشعل النار في شقتها بسبب خسائر مراهنات إلكترونية، بالإضافة إلى إصابة 31 شخصاً بحريق مصنع قهوة في السادس من أكتوبر، في البرازيل، اكتشف مراسل جثة طفلة مفقودة خلال تغطيته الحادث، بينما فقد عالم الروك البريطاني أوزي أوزبورن حياته بعد صراع مع المرض، وفي بريطانيا، وثقت كاميرات لحظة مروعة لقاتل زوجته بعد طعنها 26 مرة، أخيراً، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شبكة مرتبطة بالحوثيين، وزلزال بقوة 5.8 ضرب جزيرة كريت اليونانية.

تحطم طائرة خفيفة في إيطاليا يخلف مقتل طيار وراكبة على طريق سريع

تحطمت طائرة خفيفة صباح اليوم الأربعاء في بلدة أتسانو ميلا بمقاطعة بريشيا في إقليم لومباردي شمال إيطاليا، ما أسفر عن مقتل الطيار والراكبة على الفور.

ذكرت صحيفة “ميساجيرو” الإيطالية أن الطائرة فقدت ارتفاعها قبل أن تسقط على أحد مساري طريق سريع مزدحم في المقاطعة، واصطدمت بالأرض واشتعلت فيها النيران.

وكان على متن الطائرة شخصان، رجل يبلغ من العمر 75 عاماً وامرأة تبلغ 60 عاماً، ولقي كلاهما حتفهما في موقع الحادث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة سقوط الطائرة على الطريق واندلاع النيران فور اصطدامها.

وفاة غامضة لأسطورة فيورنتينا الإيطالي سيليست بين.. والتحقيقات الأولية تشير لاحتمال الانتحار

انتشرت حالة حزن عميقة في الوسط الكروي الإيطالي إثر وفاة سيليست بين، أسطورة نادي فيورنتينا والمنتخب الإيطالي السابق، عن عمر ناهز 64 عامًا في منزله بمدينة فلورنسا أمس الثلاثاء.

ويُعد بين من أبرز اللاعبين الذين مرّوا على فيورنتينا، حيث قضى 9 مواسم مع الفريق منذ انتقاله من بيروجيا عام 1982 وحتى 1991، وكان من اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1989-1990 ضد يوفنتوس، الذي انتهى بفوز اليوفي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن الشرطة الإيطالية فتحت تحقيقًا في ملابسات الوفاة، وسط شبهات تشير إلى احتمال أن يكون بين قد انتحر، وقد عُثر على جثته من قبل أحد أفراد أسرته، بعد عدة ساعات من فقدان الاتصال به، ما دفع العائلة إلى الاتصال بالطوارئ التي حضرت سريعًا، لكن دون جدوى.

نادي فيورنتينا لم يتأخر في نعي لاعبه السابق، إذ نشر بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة “إكس”، جاء فيه: “الرئيس روكو كوميسو، وزوجته كاثرين، والمدير العام أليساندرو فيراري، والمدير الرياضي دانييلي برادي، والمدرب ستيفانو بيولي، وجميع أفراد نادي فيورنتينا يعبرون عن حزنهم العميق ويشاركون عائلة بين خالص التعازي في هذا المصاب الجلل.”

ترك بين، الذي اختتم مسيرته مع نادي سيينا، بصمة كبيرة في تاريخ الكرة الإيطالية، حيث ظل اسمه مرتبطًا بمراحل مهمة من كرة القدم المحلية والدولية.

واقعة مروعة في نيويورك.. رجل يلقي بابنة شقيقه الرضيعة في ممر النفايات وينجوها بأعجوبة

شهدت ولاية نيويورك حادثة صادمة حين ألقى رجل يبلغ من العمر 39 عامًا، يُعتقد أنه يعاني من التوحد، ابنة شقيقه الرضيعة من الطابق الثالث عبر ممر النفايات في مبنى سكني بجزيرة ستاتن.

وقع الحادث مساء الاثنين في مبنى العائلة الكائن في شارع ستوبن قرب شارع ويسر في حي بارك هيل، وذلك حوالي الساعة 3:15 بعد ظهرًا، بينما كان والد الطفلة في الحمام.

ووفقًا لمصادر في أجهزة إنفاذ القانون، خرج والد الطفلة ليجد أن شقيقه اعترف بأنه ألقى الطفلة في ممر النفايات داخل المبنى.

هرع الوالدان إلى الطابق الأول حيث سمعا صرخات الطفلة، وكسروا باب الممر لإنقاذها، تم سحبها من داخل الممر في حالة حرجة لكنها نجت بأعجوبة دون إصابات خطيرة، وقد نقلت إلى مركز جامعة ريتشموند الطبي وهي تعاني من خدوش في الرأس والوجه والجسم.

العم، الذي وصفته العائلة بأنه يعاني من اضطرابات التوحد، نُقل إلى المستشفى لإجراء تقييم نفسي. والد الطفلة أكد أن شقيقه لم يظهر أي سلوك مشابه من قبل، مما أثار صدمة العائلة.

شرطة نيويورك ومكتب المدعي العام في جزيرة ستاتن لا يزالان يحققان في الحادثة لتحديد ما إذا كانت هناك تهم ستوجه بحق الرجل.

بالفيديو.. عنف شرطة فلوريدا يثير غضباً واسعاً بعد اعتداء على شاب أسود خلال توقيف مروري

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة حالة من الغضب والجدل بعد ظهور رجال شرطة في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا وهم يعتدون بعنف على ويليام ماكنيل جونيور، شاب من أصول إفريقية يبلغ من العمر 22 عاماً، أثناء توقيفه المروري.

تظهر اللقطات قيام الشرطة بكسر نافذة سيارة ماكنيل، توجيه لكمة مباشرة إلى وجهه، ثم سحبه خارج المركبة وضربه مجدداً وطرحه أرضاً، بينما كان ماكنيل يطلب بهدوء التحدث إلى المشرف على الضباط دون أن يبدي مقاومة.

رغم ذلك، أكد قائد شرطة جاكسونفيل، تي. كيه. ووترز، أن الحادثة أكثر تعقيداً مما يظهر في الفيديو، محذراً من “التسرع في إصدار الأحكام”، بينما اعتبر محامو ماكنيل أن الفيديو دليل واضح على وحشية الشرطة واستخدام العنف غير المبرر.

وبحسب تسجيلات كاميرات الجسم للشرطة، فقد طُلب من ماكنيل مراراً الخروج من السيارة، لكنه أبقى الباب مغلقاً حوالي ثلاث دقائق قبل إجباره على الخروج.

وأشار التقرير الرسمي إلى محاولة المشتبه به الوصول إلى سكين داخل السيارة، لكن المحامين نفوا هذه الرواية، مؤكدين أن موكلهم لم يحاول أبداً استخدام أي سلاح.

ويواجه ماكنيل تهم مقاومة موظف شرطة دون عنف، والقيادة برخصة معلقة، وحيازة كمية قليلة من الماريغوانا، وقد أقر بالذنب في تهمتين منها.

تواصل شرطة جاكسونفيل تحقيقاتها حول الحادثة، وأكدت أن التحقيق الداخلي مستمر لتحديد ما إذا كانت هناك انتهاكات داخلية، وسط مطالبات حقوقية بتوفير العدالة ومحاسبة المسؤولين.

مصر: مذبحة دامية في حفل زفاف بقنا تودي بحياة 4 أشخاص.. والأمن يتدخل لاحتواء الاشتباكات

تحولت فرحة حفل زفاف في قرية الفاوية التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا إلى مذبحة دامية، حيث أودت الاشتباكات المسلحة بين عائلتين بحياة أربعة أشخاص وإصابة آخرين مساء الثلاثاء.

بدأت الأحداث بمشادة كلامية نشبت بين شباب من عائلتين مختلفتين بسبب خلافات قديمة، سرعان ما تصاعدت إلى تبادل إطلاق نار أدى إلى سقوط الضحايا. الضحايا هم: محمد م.أ (33 عاماً)، حمادة ك.أ (32 عاماً) من قرية الفاوية، وأبو الحسن م.أ (32 عاماً)، ور.ن.م (25 عاماً) من قرية الفحيرة المجاورة.

وفور تلقي مديرية أمن قنا إخطاراً بالحادث، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحفل، حيث فرضت طوقاً أمنياً مشدداً، وأمنت المنطقة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف النيابة العامة. كما بدأت الحملة الأمنية لضبط المتورطين والأسلحة المستخدمة.

من جانبها، باشرت النيابة العامة في مركز دشنا التحقيقات، وأجرت المعاينات اللازمة في موقع الحادث، وأصدرت التصاريح بدفن الجثامين بعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع شهادات شهود العيان.

وقال شهود العيان إن الأحداث تفجرت بسرعة كبيرة، وأثارت حالة من الذعر بين الحضور، مشيدين بالاستجابة الأمنية السريعة التي منعت وقوع المزيد من الخسائر.

الأجهزة الأمنية مستمرة في جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط جميع المتورطين، في إطار جهود الدولة الحثيثة لمواجهة ظاهرة العنف المسلح في المناطق الريفية، والتأكيد على تسليم الأسلحة غير المرخصة وفض النزاعات بالطرق السلمية.

شاب مصري يقتل سيدة ويشعل النار في شقتها بسبب خسائر في المراهنات الإلكترونية

أقدمت طالب مصري يبلغ من العمر 17 عامًا على ارتكاب جريمة مروعة في محافظة الشرقية، حيث قتل سيدة وسرق أموالها قبل أن يشعل النار في شقتها لإخفاء معالم الجريمة.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان الثلاثاء، بأن شرطة مركز كفر صقر تلقت بلاغًا بنشوب حريق في إحدى الشقق المستأجرة، وعند إخماد الحريق عُثر على جثة السيدة مضروبة بعدة طعنات.

أظهرت التحريات أن الجاني هو شاب طالب، اعترف بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، نتيجة خسائره المتكررة في مراهنات إلكترونية عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

قال الشاب للشرطة إنه تكبد خسائر مالية كبيرة في اللعبة، مما دفعه لسرقة أموال من والده الذي يعمل في مجال المقاولات. وعقب اكتشاف أسرته الأمر ومحاولتهم تضييق الخناق عليه، قرر قتل السيدة التي تسكن الشقة بمفردها، سرقة أموالها، وإتلاف كاميرات المراقبة قبل إشعال النار لإخفاء الأدلة.

أرشد المتهم الأجهزة الأمنية إلى السلاح المستخدم في الجريمة والمبلغ المالي المسروق.

يذكر أن مصر شهدت خلال العام الماضي حملة شعبية للمطالبة بحظر تطبيقات المراهنات الإلكترونية، بعد تسجيل عدة جرائم وانتحارات مرتبطة بخسائر المراهنات، والتي باتت تمثل خطرًا متزايدًا على الأطفال والشباب.

31 إصابة بحالات اختناق جراء حريق في مصنع قهوة بالمنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر

أصيب 31 شخصاً بحالات اختناق، بينهم حالة واحدة مصابة بكسر في الساق، إثر اندلاع حريق كبير في مخزن داخل مصنع لإنتاج البن والقهوة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، مصر.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الحريق نشب بسبب خلل كهربائي في إحدى الوصلات الداخلية، ولم يتم العثور على أي شبهة جنائية في الواقعة، وامتد الحريق من المخزن الواقع في الطابق الأول على مساحة حوالي ألف متر مربع إلى الطابق الثاني من المصنع.

وأوضح مصدر أمني أن المخزن كان يحتوي على مواد سريعة الاشتعال، ما ساهم في تفاقم الحريق الذي تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه بعد جهود استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.

وعلى الفور، تحركت حوالي 20 سيارة إطفاء وخزانات مياه، إضافة إلى سيارات إسعاف، إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وسط استمرار جهود الأجهزة الأمنية للوقوف على أسباب الحريق ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة.

مراسل برازيلي يكتشف جثة طفلة مفقودة بالصدفة أثناء تغطيته للحدث!

عاش مراسل برازيلي لحظات مرعبة أثناء تغطيته لقضية اختفاء طفلة في الرابعة عشرة من عمرها، حيث عثر على جثتها بالصدفة في مياه نهر مياريم في مدينة باكابال شمال شرق البرازيل.

لينيلدو فرازاو، المراسل الميداني، كان يغطي الحادث بالقرب من المكان الذي شوهدت فيه الطفلة “ريسا” آخر مرة. وفي محاولة لإظهار عمق النهر، دخل فرازاو المياه التي وصل عمقها إلى صدره، وعندما كان يصور الفيديو شعر فجأة بجسم غريب تحت الماء، وتوقف المراسل عن التحرك، وأظهر عليه الذهول وقال لطاقم التصوير: “أعتقد أن هناك شيئًا في القاع.. يبدو مثل ذراع.. هل يمكن أن تكون هي؟”. وأضاف بصوت مرتجف: “لا، لن أستمر، أنا خائف.. قد يكون مجرد سمكة كبيرة”.

في اليوم التالي، عادت فرق الإنقاذ إلى الموقع مدعومة بغواصين محترفين، ليتم العثور على جثة الطفلة في نفس المكان الذي شعر فيه فرازاو بالجسم تحت الماء.

تحقيقات الحادث أظهرت أن الطفلة كانت تسبح مع صديقاتها عندما جرفها التيار القوي. وأوضح فرازاو في تقريره أن الموقع خطير، حيث يحتوي قاع النهر على حفر عميقة وتيارات مائية غير منتظمة.

وأكد التقرير الطبي لاحقًا أن الوفاة كانت نتيجة غرق عرضي، دون وجود أي علامات عنف.

ونظم الأهالي وأصدقاء الطفلة وقفة حدادية تكريما لذكراها، حيث أشعلوا الشموع ورفعوا الصلوات. كما أعلنت مدرستها الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام.

ولم يصدر المراسل أي تعليق شخصي بعد انتشار الفيديو، بينما أكدت المحطة التلفزيونية التي يعمل لديها أن التغطية تمت وفق الإجراءات المهنية المتبعة في مثل هذه الحوادث، وبالتنسيق الكامل مع السلطات المحلية.

🎥 SHOCKING: A Brazilian journalist accidentally discovered the body of a missing 13-year-old girl while filming a report on her disappearance.



Lenildo Frazão felt "something" under the water—later confirmed to be Raíssa's body.#Brazil #bb27 #corvtip pic.twitter.com/xJLmzWjfWx — Eyes on the Globe (@eyes_globe) July 22, 2025

وفاة أسطورة الروك البريطاني “أمير الظلام” أوزي أوزبورن عن 76 عامًا بعد صراع مع باركنسون

أعلنت عائلة أسطورة موسيقى الروك البريطاني أوزي أوزبورن، المعروف بلقب “أمير الظلام”، وفاته عن عمر يناهز 76 عامًا، الثلاثاء، بعد معاناة طويلة مع مرض باركنسون.

وأكدت العائلة في بيان رسمي أنه توفي صباح اليوم محاطًا بحب عائلته، وطلبت احترام خصوصيتهم في هذه الفترة الصعبة.

قدم أوزبورن حفله الوداعي الأخير في 5 يوليو بمدينة برمنغهام، مسقط رأسه، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من وفاته، ترك وراءه إرثًا موسيقيًا هائلًا كأحد مؤسسي فرقة “بلاك سابث” وفنان منفرد، حيث بلغت مبيعات ألبوماته أكثر من 100 مليون نسخة خلال مسيرة استمرت نحو 60 عامًا.

ولد جون مايكل أوزبورن عام 1948، وبدأ اهتمامه بالموسيقى في سن المراهقة، مؤثرًا بالفرق مثل “بيتلز”. في أواخر الستينيات، أسس فرقة “بلاك سابث” التي أحدثت ثورة في موسيقى الروك والهيفي ميتال، وأثرت على أجيال من الموسيقيين، رغم نجاحه الكبير مع الفرقة، فصل أوزبورن بعد 12 سنة بسبب مشكلات الإدمان، ثم أعاد إطلاق مسيرته منفردًا في الولايات المتحدة بألبوم “The Blizzard of Ozz” عام 1980.

على مدار حياته الفنية، أصدر 13 ألبومًا منفردًا، وعاد مجددًا للغناء مع “بلاك سابث” منذ أواخر التسعينات، وشارك في عدة برامج وأفلام، من أبرزها برنامج “عائلة أوزبورن” على قناة “إم تي في”.

تم تكريم أوزبورن بإدراجه في “قاعة مشاهير روك أند رول” ومنحه نجمة على “ممشى المشاهير” في هوليوود، ليظل إرثه خالدًا في عالم الموسيقى.

كاميرات المراقبة توثق لحظة مروعة لـ”القاتل المبتسم” بعد طعنه زوجته 26 مرة وقتلها في بريطانيا

وثقت كاميرات المراقبة في مدينة برادفورد البريطانية لحظة صادمة لرجل يُعرف بـ”القاتل المبتسم”، بعد أن طعن زوجته كُلسوما أكتور 26 مرة وقتلها، ثم ابتسم بهدوء وهو يركب حافلة بعد دقائق من ارتكاب الجريمة.

تعرضت كُلسوما (27 عامًا) لهجوم وحشي من قبل زوجها حبيبور ماسوم (27 عامًا)، الذي تعقبها حتى ملجأ للنساء بعد أن هددها وأرسل لها رسائل تحذيرية، مستخدمًا رسائل مزيفة لاستدراجها للخروج من الملجأ، حيث كان يدعي كذبًا عبر فيسبوك أنه في إسبانيا.

في اليوم المأساوي، واجه ماسوم زوجته وصديقتها أثناء تجولهما في وسط المدينة، وبعد رفضها المصالحة، هاجمها وطعنها عدة مرات، ثم تركها تنزف في الشارع وغادر المكان بهدوء. لاحقًا، أظهرت الكاميرات ماسوم وهو يبتسم بعد دقائق من الجريمة أثناء ركوبه حافلة.

حكمت محكمة التاج في برادفورد بالسجن مدى الحياة على ماسوم، مع حد أدنى 28 عامًا، بعد إدانته بجرائم القتل والاعتداء والتهديد والمطاردة.

وأوضحت المحكمة أن العلاقة بين الزوجين كانت متوترة، تميزت بالسيطرة والغيرة والسلوك التسلطي من جانب ماسوم، الذي كان قد بدأ بمضايقة زوجته بعد تلقيها رسالة بريئة من زميل في العمل، وبلغ الأمر تهديده المستمر لها ولعائلتها حتى هربت إلى الملجأ.

شقيق الضحية وصف وفاة شقيقته بأنها “فراغ عميق ومؤلم”، مشيرًا إلى أن العائلة لن تغفر مرتكب الجريمة.

القاضي وصف ماسوم بـ”العنيف، الأناني، الغيور، المتحكم”، مؤكداً أن الهجوم كان مخططًا ووحشيًا، مشددًا على الصعوبة التي تواجهها النساء أحيانًا حتى في الأماكن الآمنة.

دائرة الادعاء الملكية قالت إن ماسوم كان رجلًا عنيفًا وخطيرًا، ممارسًا العنف الأسري الذي أدى إلى مقتل زوجته بعد أن فشل في قبول الانفصال.

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكة مرتبطة بالحوثيين تهرب النفط وتغسل الأموال

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على شخصين وخمس كيانات يُعتقد بأنها تشكل شبكة رئيسية مرتبطة بالحوثيين في اليمن، تعمل على تهريب النفط والتهرب من العقوبات المفروضة عليهم.

وأشار البيان إلى أن هذه الشبكة تعتبر من أهم مستوردي المنتجات النفطية ومروجي غسل الأموال الذين يستفيدون من الحوثيين لتوسيع نشاطاتهم في اليمن والإمارات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث أعلن الحوثيون في نوفمبر 2023، عقب بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، استهدافهم لأي سفينة تتجه إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي أو تتعامل معه، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر، ودفعت شركات الشحن إلى البحث عن مسارات بديلة.

في هذا السياق، أعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي إغلاق ميناء إيلات الواقع على البحر الأحمر، بعد أن أصبح “ميناء أشباح” بسبب توقف النشاطات فيه، نتيجة الحصار البحري الذي فرضه الحوثيون على البحر الأحمر.

وأكد موقع “واللا” الإسرائيلي أن الحوثيين حققوا نصرًا على إسرائيل بإجبارهم على إغلاق ميناء إيلات، حيث تراجع إيرادات الميناء من مئات الملايين إلى الصفر، وهو ما أدى إلى تراكم ديون ضريبية كبيرة على حسابات الميناء لدى بلدية إيلات.

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة كريت اليونانية

ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر جزيرة كريت في اليونان، وفق ما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. وقع الزلزال على بعد 66 كيلومتراً غرب مدينة مورنييس في كريت، عند الساعة 13:26 بالتوقيت العالمي، وبلغ عمق بؤرته 59 كيلومتراً.

حتى الآن، لم ترد تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار مادية ناجمة عن الهزة.

يُذكر أن المنطقة تشهد نشاطاً زلزالياً متزايداً، حيث شهدت جزيرة سانتوريني موجة هزات أرضية غير مسبوقة في 6 فبراير 2025، تسببت في نزوح جماعي للسكان وتصاعد التحذيرات بشأن احتمال وقوع زلزال كبير قد يؤثر على إسطنبول. كما سجلت المنطقة بين جزر سانتوريني وأنافي وأمورجوس في 9 فبراير عدة زلازل بلغت قوتها أكثر من 4.0 درجات على مقياس ريختر، في إطار نشاط زلزالي متواصل استمر عدة أيام.

اختراق إلكتروني ضخم يستهدف خوادم مايكروسوفت ويصيب نحو 400 مؤسسة

كشف باحثون في شركة “آي سيكيوريتي” الهولندية عن تعرض نحو 400 مؤسسة للاختراق في هجوم إلكتروني واسع استهدف خوادم شركة مايكروسوفت، تحديدًا تلك التي تشغل إصدارات ضعيفة من برنامج SharePoint، جاء ذلك بعد أن كان عدد الضحايا المعلن سابقًا لا يتجاوز 100 مؤسسة، مما يشير إلى توسع الحملة بشكل أكبر مما هو معلن.

أوضحت الشركة أن الحملة التجسسية انطلقت نتيجة ثغرة أمنية في برنامج خادم SharePoint لم تُصلح بالكامل، مما دفع مايكروسوفت لإطلاق حملة إصلاح عاجلة عند اكتشاف الهجوم.

وأكدت فايشا برنارد، كبيرة خبراء الاختراق في “آي سيكيوريتي”، أن عدد الضحايا الحقيقي قد يكون أعلى، بسبب عدم ترك كل محاولات الاختراق آثارًا واضحة يمكن رصدها.

ولم تكشف الجهات المعنية عن هوية المؤسسات المستهدفة، وسط تأكيدات بأن قراصنة صينيين كانوا من بين المستغلين للثغرة، وهو ما نفته بكين.

وحذرت الحكومة الصينية من استخدام قضايا الأمن السيبراني لأغراض سياسية، مؤكدة أن الصين تتبع القانون في مكافحة أنشطة القرصنة الإلكترونية.