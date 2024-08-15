تحطم طائرتين من طراز «رافال» في أجواء فرنسا

تحطمت طائرتان حربيتان من طراز “رافال” بعد تصادمهما في الجو في شمال شرق فرنسا، اليوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم القوات الجوية للصحفيين إن أحد الطيارين قفز بالمظلة وعثر عليه وهو على قيد الحياة، لكن مدربا وطالبا طيارا من الطائرة الثانية ما زالا في عداد المفقودين، وقال: “نواصل البحث عن الطاقم الثاني”.

وتتبع الطائرتين لقاعدة سان ديزييه الجوية، ووقع الحادث في كولومبي ليه بيل، وهي بلدة في شمال شرق فرنسا، وفقا لسلطات المحافظة.

وأوضح الجيش أن جميع الطيارين الثلاثة يحملون الجنسية الفرنسية، علما بأنه يجري حاليا في فرنسا تدريب طيارين أوكرانيين، لكن ذلك في قاعدة كازو (بجنوب غرب البلاد) وعلى طائرات هجومية خفيفة من طراز “ألفا جت” فقط.