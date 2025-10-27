تحطم طائرتين عسكريتي أمريكيتين.. ترامب: شعبيتي بأعلى مستوياتها على الإطلاق!

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه لم يفكر في الترشح لولاية رئاسية ثالثة، مؤكدًا أن شعبيته في أعلى مستوياتها منذ توليه المنصب.

وقال ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول احتمال ترشحه مجددًا إن هذا الأمر لم يكن محل تفكير حقيقي، موضحًا أن لدى الولايات المتحدة مرشحين رائعين، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن شعبيته أقوى من أي وقت مضى.

وجاءت تصريحات ترامب في ظل تزايد الحديث داخل الأوساط السياسية الأمريكية عن احتمال سعيه للبقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية.

وكشف مستشاره السابق ستيف بانون أن هناك خطة محتملة يمكن أن تمكّن ترامب من العودة إلى البيت الأبيض في عام 2028، في حال جرى تطبيقها ضمن الأطر القانونية والسياسية المناسبة.

وفي مقابلة سابقة مع قناة NBC، أشار ترامب إلى وجود طرق قد تتيح له الترشح مرة أخرى، موضحًا أن الكثيرين يدعونه إلى خوض التجربة، لكنه أكد أن إدارته ما زالت في بدايتها وأن أمامها طريقًا طويلًا قبل التفكير في الاستحقاق المقبل.

وتنص التعديلات الدستورية في الولايات المتحدة على أنه لا يجوز لأي شخص تولي الرئاسة لأكثر من فترتين متتاليتين، إلا أن بعض مؤيدي ترامب يرون إمكانية إيجاد مخرج قانوني يتيح له المنافسة مجددًا، وسط جدل واسع حول مستقبل النظام الانتخابي الأمريكي مع اقتراب انتخابات 2028.

الأسطول الأمريكي يعلن تحطم طائرتين عسكريتين فوق بحر الصين الجنوبي دون إصابات خطيرة

أعلن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ عن تحطم طائرتين عسكريتين تابعتين للبحرية الأمريكية، أمس الأحد، خلال عمليات تدريب روتينية فوق بحر الصين الجنوبي، مؤكدًا إنقاذ جميع أفراد الطاقمين دون وقوع إصابات خطيرة.

وأوضح الجيش الأمريكي أن المروحية MH-60R Sea Hawk التابعة للسرب HSM-73 – Battle Cats، سقطت حوالي الساعة 2:45 بعد الظهر بالتوقيت المحلي أثناء طلعة تدريبية من على متن حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز، وتم إنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة بنجاح بواسطة فرق الاستجابة السريعة.

وأضاف أن المقاتلة F/A-18F Super Hornet التابعة للسرب VFA-22 – Fighting Redcocks، تحطمت عند الساعة 3:15 بعد الظهر خلال عمليات مشابهة، وتمكن الطياران من القفز بالمظلات قبل سقوط الطائرة وانتشالهما بسلام بواسطة مروحيات الإنقاذ.

وأكد الأسطول الأمريكي أن التحقيق جارٍ لتحديد أسباب الحادثين، وأنه لا توجد مؤشرات على عمل عدائي أو اصطدام بين الطائرتين، مشيرًا إلى أن حاملة الطائرات نيميتز تواصل عملياتها في بحر الصين الجنوبي بشكل طبيعي، وفريق من الخبراء الفنيين بدأ بفحص ظروف السلامة التشغيلية للطيران البحري الأمريكي في المنطقة.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا بين الولايات المتحدة والصين على خلفية الوجود العسكري الأمريكي في بحر الصين الجنوبي، الذي تعتبره بكين منطقة نفوذ سيادي، بينما تؤكد واشنطن أن تحركاتها تهدف إلى ضمان حرية الملاحة الدولية.

ترامب يعلن إمكانية اتخاذ قرار بشأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القرار بشأن اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم قد يتخذ بحلول نهاية العام، مشيرًا إلى أن الأمر قد يُحسم قريبًا.

وأوضح ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أن القرار قد يصدر بحلول نهاية العام، فيما أضاف وزير الخزانة سكوت بيسنت أن جولة ثانية ستُعقد لتقديم قائمة مناسبة للرئيس مباشرة بعد عيد الشكر.

وأشار بيسنت إلى أن قائمة المرشحين قد تقلصت إلى خمسة أسماء، وهم مساعد ترامب كيفن هاسيت، والمحافظ السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، والمحافظ الحالي كريستوفر والر، ونائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف ميشيل بومان، والمدير التنفيذي لشركة بلاك روك ريك ريدر.

ترامب يكشف خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي ويؤكد نتائجه المثالية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه خضع لفحص بالرنين المغناطيسي (MRI) خلال زيارته في أكتوبر الماضي إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري، مؤكدًا أن النتائج كانت مثالية دون توضيح سبب إجراء الفحص.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة آير فورس وان إن فحص الرنين المغناطيسي أظهر نتائج ممتازة، مؤكدًا أنه قدّم التقرير الكامل للصحفيين.

وكان البيت الأبيض قد نشر في وقت سابق ملخصًا طبيًا يشير إلى أن ترامب يتمتع بصحة عامة ممتازة، مضيفًا أن الزيارة تضمنت فحوصات تصوير متقدمة وتحاليل مخبرية وتقييمات وقائية، دون الكشف عن سبب الفحوصات التصويرية.

ولم يقدّم ترامب تفاصيل إضافية حول ما كان يبحث عنه الأطباء، مكتفياً بالقول إن التقرير الطبي حاسم وأنه لم يسبق لأي رئيس أن قدم مثل هذه التفاصيل للعامة.

ويبلغ ترامب من العمر 79 عامًا، وقد لوحظ في الأشهر الأخيرة تورم في كاحله وكدمة على يده اليمنى، فيما أعلن البيت الأبيض في يوليو الماضي عن معاناته من قصور وريدي مزمن مرتبط بتورم الساقين، مع التأكيد على أن صحته العامة ممتازة.