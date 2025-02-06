تحطم طائرتين في روسيا والفلبين.. مقتل طيارين وجميع الركّاب

تحطمت طائرة صغيرة جنوبي الفلبين، اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل كانوا على متنها.

وأكدت السفارة الأمريكية لدى مانيلا، “أن الطيارة كانت مستأجرة من قبل الجيش الأمريكي”.

وقال الجيش الفلبيني، في بيان، إنه لا يستطيع الإفصاح عن معلومات حول الحادث، الذي وقع في جزيرة “مينداناو”، لأن “الأمر سري والتحقيق جارٍ”.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، جوبي فينتورا، “إن الضباط لم يحددوا بعد سبب تحطم الطائرة ذات الأجنحة الثابتة، في مزرعة بالقرب من بلدية أمباتوان بالفلبين”.

وأضاف المتحدث “أنه لم يتم التعرف حتى الآن على أي من ضحايا الحادث الأربع، مضيفا أن الشرطة والجنود تم نشرهم في الموقع لمنع العبث المحتمل بالأدلة”.

وأفاد موقع “FlightAware” لتتبع الرحلات الجوية، أن “رقم الطائرة، الذي حددته الشرطة بـ”N349CA”، كان مسجلا باسم شركة “ميتريا” الدفاعية، والتي حددتها على أنها طائرة “Beechcraft Super King Air B300”.

روسيا.. مصرع طيارين بتحطم طائرة تدريب

لقي طياران مصرعهما، مساء اليوم، جراء تحطم طائرة خفيفة خلال التدريب في ضواحي العاصمة الروسية “موسكو”.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية: “تم العثور على موقع تحطم طائرة خفيفة في ضواحي موسكو”.

وأضافت: “هبطت طائرة خفيفة ذات مقعدين اضطراريا بالقرب من مطار مياشكوفو أثناء رحلة تدريبية، ولسوء الحظ، لقي شخصان كانا على متنها مصرعهما”.

وبحسب وسائل إعلام روسية، “قام شهود عيان بتصوير موقع سقوط الطائرة الخفيفة بالقرب من مطار مياتشكوفو في ضواحي موسكو، وتظهر اللقطات تحطم الطائرة في حقل”.