معجزة فوق الأمواج.. نجاة طاقم مروحية بعد تحطمها قبالة ساحل فيكتوريا الأسترالي

نجا ثلاثة أشخاص من الموت، بعد تحطم مروحية كانت تقلهم وسقوطها في المياه قبالة ساحل ولاية فيكتوريا، جنوب شرقي أستراليا، صباح الجمعة، وفق ما أعلنت شرطة الولاية.

وأفادت الشرطة بأن الحادث وقع قبالة بلدة بوينت لونسديل الساحلية، الواقعة في شبه جزيرة بيلارين، على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي مدينة ملبورن.

وأوضح بيان صادر عن شرطة فيكتوريا أن الركاب الثلاثة تمكنوا من السباحة والوصول إلى الشاطئ بعد سقوط الطائرة، حيث رصدهم بعض المارة، الذين سارعوا إلى الاتصال بخدمات الطوارئ.

وقد تم نقل رجل وامرأة جوًّا إلى المستشفى، إثر تعرضهما لإصابات وُصفت بالخطيرة، بينما نُقل رجل ثالث إلى مستشفى قريب وهو يعاني إصابات خطيرة أيضًا.

وأكدت الشرطة أن “الظروف الدقيقة التي أدت إلى تحطم الطائرة لم تُعرف بعد”، مشيرة إلى أن مكتب سلامة النقل الأسترالي بدأ تحقيقًا في الحادث، بالتعاون مع شرطة الولاية.

Helicopter crashes off Point Lonsdale, Victoria; 3 passengers swim to shore. Passerby alerts emergency services. Two airlifted, one taken by road to hospital with serious injuries. Australian Transport Safety Bureau to investigate cause. #Australia #helicopter_crash pic.twitter.com/j9QB00DcDa — GeoTechWar (@geotechwar) May 2, 2025

طعن في قلب أمستردام.. إصابة شخص واعتقال المهاجم بمحطة القطارات المركزية

شهدت محطة القطارات المركزية في العاصمة الهولندية أمستردام، صباح اليوم الجمعة، حادثة طعن أسفرت عن إصابة شخص بجروح، وفق ما أفادت به صحيفة “تلغراف” المحلية.

وأوضحت الصحيفة أن الهجوم نُفذ باستخدام سكين، حيث جُرح شخص واحد تم نقله مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تمكنت الشرطة من القبض على المهاجم في وقت وجيز داخل المحطة نفسها.

ولا تزال السلطات الأمنية تجري التحقيقات مع المشتبه فيه، دون أن تُصدر حتى الآن أي بيانات رسمية بشأن دوافع الهجوم أو خلفياته، فيما بقيت المنطقة خاضعة لإجراءات أمنية مشددة.

يُذكر أن محطات القطارات في أوروبا تُعتبر نقاطًا حساسة من الناحية الأمنية، وتشهد من حين لآخر حوادث تستدعي استنفارًا فوريًا للشرطة، خاصة في ظل تزايد التوترات المرتبطة بالعنف الفردي في الفضاءات العامة.