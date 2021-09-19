تحطم مروحيتين تابعتين لحفتر أثناء تدريبات جنوب بنغازي

تحطمت مروحيتان تابعتان لقوات حفتر جنوب مدينة بنغازي، بعد اصطدامهما ببعضهما أثناء تدريبات، اليوم الأحد.

وأفادت مصادر بوفاة الطاقم جراء الاصطدام، ومن جانبه نعى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أفراد طاقم الطائرتين.

من جانبه قال ميلاد الزوي المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة لحفتر، إن طائرتين عاموديتين تابعتين لسلاح الجو، سقطتا بسبب تصادمهما بالقرب من منطقة مسوس جنوب شرق بنغازي، مؤكدا مصرع طاقم إحدى الطائرتين في حين نجى طاقم الطائرة الأخرى.

وأوضح أن التصادم تم أثناء مهمة عسكرية لم يذكر تفاصيلها، مشيرا إلى أن أفراد طاقم الطائرة المتوفّى من قاعدة بنينا الجوية.