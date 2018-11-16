تحف فوتوغرافية في مسابقة «إبسون» للتصوير البانورامي

صورة بعنوان "فتاتا الكثبان الرملية"، للمصور تشين ليونغ تيو، مرشحة لقائمة "توب-50" في فئة "هواة المناظر الطبيعية" صورة بعنوان "تمشيط شعاع الشمس"، للمصور فيسيلين أتاناسوف، الفائزة في مسابقة "EPSON " صورة بعنوان "صخور ويديد (الصخور المتزوجة)"، للمصورة أناستاسيا ولمينغتون، الفائزة في المسابقة بجائزة "كارولين ميتشام" صورة بعنوان "لمعان"، للمصور كولين سيليرود، الحاصلة على جائزة "EPSON" للفن الرقمي صورة بعنوان "مامبا السوداء"، للمصور ستيفان ثالر، الحاصلة على جائزة "المشرف على المسابقة" صورة بعنوان "معرض فيتوريو إيمانويل لي في ميلانو"، للمصور أندريه أوميليانتشوك، مرشحة لقائمة "توب-50" في فئة "هواة بيئة البناء" صورة بعنوان "معبد ليانغ"، للمصور خافيير دي لا توري، مرشحة لقائمة "توب-50" في فئة "بيئة البناء المفتوح" صورة بعنوان "استهلال هونغ كونغ"، للمصور فيتالي غولوفاتيوك، مرشحة لقائمة "توب-50" في فئة "بيئة البناء المفتوح" صورة بعنوان "مطلع الليل"، للمصور ألكسندر فيرشينين، مرشحة لقائمة "توب-50" في فئة "المناظر الطبيعية المفتوحة" صورة بعنوان "قرية الصيد العائمة لجزيرة كات با"، للمصور فات داو تان، مرشحة لقائمة "توب-50" في فئة "هواة المناظر الطبيعية" صورة بعنوان "تصوير جوي لتققات ملحية"، للمصور فيل كوب، مرشحة لقائمة "توب-50" في فئة "هواة المناظر الطبيعية" صورة بعنوان "لاس سومبراس ديل بانتانو"، للمصور ماريانو بيلمار توريتشيلا، مرشحة لقائمة "توب-50" في فئة "بيئة البناء المفتوح" صورة بعنوان "بركة المحيط"، للمصور تشادرا بونغ، مرشحة لقائمة "توب-50" في فئة "هواة بيئة البناء"

أقيمت مسابقة “جائزة إبسون بانو للتصوير البنورامي الدولية” بمشاركو مصورين محتروفين وهواة التصوير البانورامي من مختلف أنحاء العالم.

وشارك في نسخة المسابقة للعام 2018، 1251 مصوراً يمثلون 74 دولة، وتم تقديم 4937 عملاً فنياً مصوراً واعتماده للدخول في المسابقة.

وتنافس المتسابقون على المراتب الثلاث الأولى، وجائزة مالية قيمتها 50 ألف دولار أمريكي.